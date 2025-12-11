РУ
телерадиокомплекс президента РК
    09:55, 11 Декабрь 2025

    Казахстан забил 14 голов в матче молодежного чемпионата мира по хоккею

    В Словении продолжаются матчи первого дивизиона чемпионата мира по хоккею среди молодежи, передает Kazinform.

    Фото: sports.kz

    За единственную путевку в элитный дивизион сорнвнуются сборные Казахстана, Словении, Норвегии, Австрии, Франции и Украины.

    В очередном туре встречались команды Казахстана и Франции. За матч Казахстан нанес 33 броска, из которых 14 оказалось точными. Это пока лучшая игра молодежной сборной Казахстана на турнире. В первом периоде французы повели 2:0, но под конец игрового отрезка нашим хоккеистам удалось отыграть одну шайбу.

    Второй период складывался лучше, за 20 минут было забито пять шайб, четыре из которых — казахстанцами. В третьем отрезке было забито самое большое количество голов — сборная Казахстана забросила девять шайб, французы ответили тремя. Итоговый счет — 14:6 в пользу Казахстана.

    Лучшим игроком сборной Казахстана был признан капитан Асанали Саркенов, оформивший покер в этой игре.

    После трех игр в турнирной таблице сборная Казахстана занимает второе место, уступая Норвегии два очка. В следующем туре эти сборные сыграют между собой. Путевку в элиту получит только победитель группы.

    Ранее мы рассказывали, что экс-тренер сборной Чехии работает с казахстанскими молодыми биатлонистами. 

    Альберт Ахметов
    Альберт Ахметов
    Автор
