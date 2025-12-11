Казахстан забил 14 голов в матче молодежного чемпионата мира по хоккею
В Словении продолжаются матчи первого дивизиона чемпионата мира по хоккею среди молодежи, передает Kazinform.
За единственную путевку в элитный дивизион сорнвнуются сборные Казахстана, Словении, Норвегии, Австрии, Франции и Украины.
В очередном туре встречались команды Казахстана и Франции. За матч Казахстан нанес 33 броска, из которых 14 оказалось точными. Это пока лучшая игра молодежной сборной Казахстана на турнире. В первом периоде французы повели 2:0, но под конец игрового отрезка нашим хоккеистам удалось отыграть одну шайбу.
Второй период складывался лучше, за 20 минут было забито пять шайб, четыре из которых — казахстанцами. В третьем отрезке было забито самое большое количество голов — сборная Казахстана забросила девять шайб, французы ответили тремя. Итоговый счет — 14:6 в пользу Казахстана.
Лучшим игроком сборной Казахстана был признан капитан Асанали Саркенов, оформивший покер в этой игре.
После трех игр в турнирной таблице сборная Казахстана занимает второе место, уступая Норвегии два очка. В следующем туре эти сборные сыграют между собой. Путевку в элиту получит только победитель группы.
