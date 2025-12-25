РУ
    13:49, 25 Декабрь 2025 | GMT +5

    Казахстан за четыре года планирует запуск 140 проектов в обрабатывающей промышленности

    Премьер-министр Олжас Бектенов провел совещание по вопросу развития инфраструктуры в специальных экономических и индустриальных зонах в рамках поручений Президента Касым-Жомарта Токаева по повышению промышленного потенциала страны, передает Kazinform со ссылкой на primeminister.kz.

    Фото: primeminister.kz

    Участие приняли министры финансов, промышленности и строительства, руководство холдинга «Байтерек» и Фонда развития промышленности.

    По данным Министерства промышленности и строительства, в Казахстане действуют 17 специальных экономических и 66 индустриальных зон, где реализовано 860 проектов с объемом частных инвестиций свыше 5,7 трлн тенге и созданием более 57,2 тыс. рабочих мест.

    Отмечено, что готовность инфраструктуры является важным вопросом при определении инвестиционной привлекательности промышленных площадок. В этой связи активно прорабатывается строительство дополнительной инфраструктуры, включая подстанции и транспортные сети.

    Для снижения нагрузки на республиканский бюджет Правительством принимаются меры по привлечению внебюджетных средств, включая сотрудничество с международными финансовыми организациями.

    В результате обеспечения инфраструктурой до 2030 года на территориях СЭЗ и ИЗ планируется реализация порядка 200 новых проектов, что позволит создать новые рабочие места и обеспечить рост обрабатывающей промышленности. Также в обрабатывающей промышленности в период 2025–2029 гг. планируется ввести в эксплуатацию 140 проектов.

    В целом, реализация данных проектов обеспечит вклад в экономику Казахстана в виде увеличения валовой добавленной стоимости обрабатывающей отрасли.

    Премьер-министр поручил министерствам национальной экономики, промышленности и строительства, финансов, холдингу «Байтерек» до 15 января 2026 года внести окончательное решение по источникам финансирования и незамедлительно приступить к реализации проекта подведения необходимой инфраструктуры к СЭЗ и ИЗ.

    Ранее сообщалось, что три новые СЭЗ появились в Казахстане в этом году.

    Диана Калманбаева
    Диана Калманбаева
    Автор
