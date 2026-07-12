Казахстан взял шесть медалей на турнире по парадзюдо в Бразилии

Сборная Казахстана по парадзюдо успешно выступила на международном турнире в IBSA Judo Grand Prix 2026 в Сан-Паулу (Бразилия), завоевав шесть наград, передает Kazinform со ссылкой на Федерацию парадзюдо РК.

Золотые медали в своих весовых категориях завоевали Ибрахим Нурмаханулы (класс J2, до 70 кг), Бексултан Калмурза (J2, до 81 кг) и Журкамырза Шукирбеков (J2, свыше 95 кг).

Серебряными призерами турнира стали Альфия Тлеккабыл (J1, до 52 кг), Аяла Мереке (J2, до 70 кг) и Ерлан Утепов (J2, свыше 95 кг).

По итогам соревнований команда Казахстана заняла второе место в общекомандном зачете.

Ранее сообщалось, что Токсанбаева принесла Казахстану третью медаль молодежного ЧА в Китае.