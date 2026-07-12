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    Казахстан взял шесть медалей на турнире по парадзюдо в Бразилии

    Сборная Казахстана по парадзюдо успешно выступила на международном турнире в IBSA Judo Grand Prix 2026 в Сан-Паулу (Бразилия), завоевав шесть наград, передает Kazinform со ссылкой на Федерацию парадзюдо РК. 

    Казахстан взял шесть медалей на турнире по парадзюдо в Бразилии
    Фото: Федерация парадзюдо Казахстана

    Золотые медали в своих весовых категориях завоевали Ибрахим Нурмаханулы (класс J2, до 70 кг), Бексултан Калмурза (J2, до 81 кг) и Журкамырза Шукирбеков (J2, свыше 95 кг).

    Серебряными призерами турнира стали Альфия Тлеккабыл (J1, до 52 кг), Аяла Мереке (J2, до 70 кг) и Ерлан Утепов (J2, свыше 95 кг).

    По итогам соревнований команда Казахстана заняла второе место в общекомандном зачете.

    Ранее сообщалось, что Токсанбаева принесла Казахстану третью медаль молодежного ЧА в Китае.

    Спорт Дзюдо Золото Серебро Параспорт Медаль
    Тамирис Әбділдина
    Тамирис Әбділдина
    Автор