    14:14, 05 Январь 2026 | GMT +5

    Казахстан взял две медали на юниорском этапе Кубка мира по фехтованию в ОАЭ

    В Фуджейре (ОАЭ) завершился юниорский этап Кубка мира по фехтованию на рапире, передает агентство Kazinform со ссылкой на НОК.

    Казахстан взял две медали на юниорском этапе Кубка мира по фехтованию в ОАЭ
    Фото: НОК

    Команда Казахстана отметилась на крупном старте двумя медалями.

    В женских соревнованиях София Актаева завоевала серебряную награду.

    У мужчин на пьедестал поднялся Тимофей Семёнов. Рапирист принес стране «бронзу».

    Ранее представитель команды Казахстана по фехтованию Айбар Кайым стал победителем этапа Кубка мира среди кадетов Германии.

    Теги:
    Спорт спортсмены Казахстана Фехтование
    Динара Жусупбекова
    Динара Жусупбекова
    Автор
