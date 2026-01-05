14:14, 05 Январь 2026 | GMT +5
Казахстан взял две медали на юниорском этапе Кубка мира по фехтованию в ОАЭ
В Фуджейре (ОАЭ) завершился юниорский этап Кубка мира по фехтованию на рапире, передает агентство Kazinform со ссылкой на НОК.
Команда Казахстана отметилась на крупном старте двумя медалями.
В женских соревнованиях София Актаева завоевала серебряную награду.
У мужчин на пьедестал поднялся Тимофей Семёнов. Рапирист принес стране «бронзу».
Ранее представитель команды Казахстана по фехтованию Айбар Кайым стал победителем этапа Кубка мира среди кадетов Германии.