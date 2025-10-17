РУ
    11:23, 17 Октябрь 2025 | GMT +5

    Казахстан вводит квоты на экспорт овец и коз

    Министерство сельского хозяйства подготовило проект приказа «О некоторых вопросах вывоза сельскохозяйственных животных с территории Республики Казахстан», передает корреспондент агентства Kazinform.

    баран в загоне қаламдағы қошқар
    Фото: Максат Шагырбаев / Kazinform

    Проектом приказа предусмотрено введение сроком на 6 месяцев количественные ограничения (квоты) на вывоз с территории РК в третьи страны и в страны Евразийского экономического союза овец и коз живых (код товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза 0104) в количестве 120 000 голов баранов старше 4 месяцев.

    Документ принимается в целях обеспечения продовольственной безопасности страны, а также дозагрузки отечественных перерабатывающих предприятий.

    Приказ находится на публичном обсуждении до 21 октября.

    Ранее Минсельхоз подготовил приказ о введении запрета на куриных яиц на территорию РК. 

