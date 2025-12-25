Казахстан ввел запрет на пользование среднеазиатской черепахой до 2040 года

Решение о введении запрета основано на анализе научных данных и результатах мониторинга состояния популяций вида, которые указывают на необходимость усиления мер его охраны в условиях возрастающей антропогенной нагрузки и трансформации природных местообитаний.

Среднеазиатская черепаха включена в Красный список Международного союза охраны природы (IUCN) в категории «Уязвимые», а также в Приложение II Конвенции о международной торговле видами дикой флоры и фауны (CITES), что отражает необходимость международного контроля и охраны данного вида. Ожидается, что введение запрета позволит повысить эффективность государственного контроля, снизить давление на природные популяции и обеспечить долгосрочное сохранение среднеазиатской черепахи как важного элемента биоразнообразия и природного наследия Казахстана.

Необходимо отметить, что за незаконное обращение с животными, в отношении которых введен запрет, предусмотрена уголовная ответственность по статье 339 УК РК. Виновные наказываются штрафом в размере до 3000 МРП, привлечением к общественным работам на срок до 800 часов либо лишением свободы на срок до 3 лет. В качестве дополнительных мер суд может применить конфискацию имущества и лишение права заниматься определенной деятельностью на срок до 5 лет.

