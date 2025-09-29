11:36, 29 Сентябрь 2025 | GMT +5
Казахстан ввел запрет на вывоз заготовок из цветных металлов до конца года
В Казахстане временно ограничен вывоз заготовок из цветных металлов. Соответствующий приказ подписал министр промышленности и строительства, передает корреспондент агентства Kazinform.
Согласно документу, до 31 декабря 2025 года запрещается вывозить с территории Казахстана всеми видами транспорта:
- нерафинированную медь и медные аноды для электролитического рафинирования;
- заготовки для прокатки;
- прочие медные сплавы, кроме лигатур;
- скрученную проволоку, тросы и аналогичные изделия из меди без изоляции;
- отдельные виды алюминия;
- свинец, содержащий сурьму, для рафинирования и прочий.
Документ вступает в силу 6 октября 2025 года.
Ранее Казахстан продлил запрет на вывоз отдельных видов лесоматериалов.