Казахстан ввел запрет на вывоз заготовок из цветных металлов до конца года

Согласно документу, до 31 декабря 2025 года запрещается вывозить с территории Казахстана всеми видами транспорта:

нерафинированную медь и медные аноды для электролитического рафинирования;

заготовки для прокатки;

прочие медные сплавы, кроме лигатур;

скрученную проволоку, тросы и аналогичные изделия из меди без изоляции;

отдельные виды алюминия;

свинец, содержащий сурьму, для рафинирования и прочий.

Документ вступает в силу 6 октября 2025 года.

Ранее Казахстан продлил запрет на вывоз отдельных видов лесоматериалов.