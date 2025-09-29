РУ
    11:36, 29 Сентябрь 2025

    Казахстан ввел запрет на вывоз заготовок из цветных металлов до конца года

    В Казахстане временно ограничен вывоз заготовок из цветных металлов. Соответствующий приказ подписал министр промышленности и строительства, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Запрет на вывоз лома
    Фото: freepik.com

    Согласно документу, до 31 декабря 2025 года запрещается вывозить с территории Казахстана всеми видами транспорта:

    • нерафинированную медь и медные аноды для электролитического рафинирования;
    • заготовки для прокатки;
    • прочие медные сплавы, кроме лигатур;
    • скрученную проволоку, тросы и аналогичные изделия из меди без изоляции;
    • отдельные виды алюминия;
    • свинец, содержащий сурьму, для рафинирования и прочий.

    Документ вступает в силу 6 октября 2025 года.

    Ранее Казахстан продлил запрет на вывоз отдельных видов лесоматериалов.

