Казахстан встал на рельсы декарбонизации экономики - Касым-Жомарт Токаев

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Президент РК Касым-Жомарт Токаев в ходе саммита «Центральная Азия - КНР» рассказал о планах страны по достижению углеродной нейтральности к 2060 году, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Постпандемийное восстановление экономической активности требует внедрения новых моделей устойчивого развития. Казахстан уже встал на рельсы декарбонизации экономики и намерен достичь углеродной нейтральности к 2060 году. В среднесрочной перспективе к 2030 году мы доведем долю возобновляемых источников энергии в энергобалансе страны до 15%. Предлагаем наладить тесное взаимодействие и обмен передовым опытом в этой сфере. Опыт Китая имеет для Казахстана крайне важное значение», - сказал во время саммита Касым-Жомарт Токаев.

Ранее Глава государства заявил о важности продолжения диверсификации транзитно-транспортных маршрутов и внедрения интегрированных логистических решений, в том числе через запуск новых сухопутных коридоров. Со своей стороны Казахстан, как подчеркнул Касым-Жомарт Токаев, до 2025 года планирует инвестировать на эти цели 20 млрд долларов.

Напомним, Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принимает участие в саммите «Центральная Азия - КНР», приуроченном к 30-летию установления дипломатических отношений.

Ранее Глава государства дал свою оценку сотрудничеству между странами Центральной Азии и Китая.