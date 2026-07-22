Казахстан впервые вышел на рекордные объемы производства мороженого

В июне в стране было изготовлено почти 20,1 тыс. т продукции по категории «Мороженое и пищевой лед прочий» — это сразу на 116% больше, чем годом ранее, и на 99% больше, чем в мае, следует из данных БНС АСПиР РК.

Актуальные объемы резко выделяются на фоне прежних. Например, они в 2,5 раза больше среднего значения для июня в предыдущие пять лет и на 85% выше результата, который до сих пор был пиковым для периода по крайней мере с 2010 года (10,8 тыс. т — в июле 2016-го).

Из видов лакомства особенно интенсивная динамика отмечается по пломбиру: объемы производства составили 10,2 тыс. т, что в 3,6 раза больше, чем годом ранее, и в 2,9 раза больше, чем в мае. Однако серьезный рост показало и сливочное мороженое: показатель увеличился на три четверти год к году и на 57% к прошлом месяцу, достигнув 7,5 тыс. т.

Что касается стоимостной динамики, то в целом по всем предприятиям с видом деятельности «Производство мороженого» она тоже, соответственно, оказывается ярко выраженной. Статистика отражает по сегменту объемы в 24,3 млрд тг — и это примерно в два раза больше и в месячном, и в годовом выражении.

В целом сектор производства мороженого демонстрирует высокую активность на протяжении последнего времени. С конца 2024 года объемы изготовленной продукции каждый месяц показывали годовой рост, в 2025 году среднемесячная динамика г/г составляла +32%, в 2026-м речь пока идет о +60%.

Для контекста можно добавить, что в 2024, а в особенности в 2025 году, предприятия сектора производства мороженого также вводили в эксплуатацию новые основные средства на весьма значительные суммы, преимущественно в Алматинской области. На фоне описанной активности РК в прошлом году впервые в истории стала чистым экспортером мороженого — по итогам года поставки за рубеж превысили объемы импорта, обращал внимание Минсельхоз.

О том, где в Казахстане самое дорогое мороженое, можно прочитать по ссылке.