Казахстан впервые прошел дальше в отборе на юниорский Евро по футболу

Это стало возможным после успешного выступления в первом раунде квалификации в отборочной группе 1.

В первом туре казахстанские юниоры обыграли сверстников из Ирландии со счетом 1:0, во втором минимально уступили хозяевам — сборной Нидерландов. В заключительном туре Казахстану хватило ничьей с Кипром (1:1), чтобы занять 2 место в отборочной группе и пробиться в элитный раунд квалификации. К слову, отличился в матче с Кипром 18-летний нападающий «Кайрата» Мансур Биркурманов, а ворота защищал другой кайратовец — Шерхан Калмурза.

Ранее юниорским сборным Казахстана по футболу не удавалось преодолеть первый этап отбора на соответствующие чемпионаты Европы.

Напомним, что юношеская сборная Казахстана U17 также вышла в элитный раунд квалификации на Евро-2026.