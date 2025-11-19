РУ
    12:04, 19 Ноябрь 2025

    Казахстан впервые прошел дальше в отборе на юниорский Евро по футболу

    Юниорская сборная Казахстана по футболу U19 (возраст игроков до 19 лет) впервые в истории вышла в элитный раунд отбора на юниорский чемпионат Европы, передает агентство Kazinform.

    Юниорская сборная Казахстана по футболу U19
    Фото: КФФ

    Это стало возможным после успешного выступления в первом раунде квалификации в отборочной группе 1.

    В первом туре казахстанские юниоры обыграли сверстников из Ирландии со счетом 1:0, во втором минимально уступили хозяевам — сборной Нидерландов. В заключительном туре Казахстану хватило ничьей с Кипром (1:1), чтобы занять 2 место в отборочной группе и пробиться в элитный раунд квалификации. К слову, отличился в матче с Кипром 18-летний нападающий «Кайрата» Мансур Биркурманов, а ворота защищал другой кайратовец — Шерхан Калмурза.

    Ранее юниорским сборным Казахстана по футболу не удавалось преодолеть первый этап отбора на соответствующие чемпионаты Европы.

    Напомним, что юношеская сборная Казахстана U17 также вышла в элитный раунд квалификации на Евро-2026. 

