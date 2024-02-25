Казахстан впервые избран в состав Бюро Европейского руководящего комитета по делам молодежи

Представитель казахстанского молодёжного НПО «Ұлан-ғайыр Дала Елі» был впервые избран в состав Бюро Европейского руководящего комитета по делам молодежи (CDEJ), сообщает собственный корреспондент Kazinform.

Структура объединяет министерства или ведомства, отвечающие за работу с молодежью в 50-ти странах-участницах Европейской культурной конвенции.

Особое внимание уделяется разработке молодежной политики в государствах-членах Совета Европы.

В Европейском молодежном центре в Страсбурге (Франция) состоялась встреча представителя «Ұлан-ғайыр Дала Елі» Валихана Бахретдинова с членами Бюро Европейского руководящего комитета по делам молодежи (CDEJ) и Департамента по делам молодежи Совета Европы.

Открывая встречу, президент Бюро CDEJ Хорхе Орландо отметил, что рад мероприятию с казахстанским участием и рассматривает его «как первый шаг большой дороги».

По его мнению, казахстанская молодежь становится ближе к Европе, отметив первый за тридцатилетнее сотрудничество визит в Страсубург представителей общественного объединения «Ұлан-ғайыр Дала Елі».

В свою очередь В.Бахретдинов проинформировал европейских партнеров о реформах в Казахстане в сфере молодежи в контексте принятого Закона по вопросам молодежной политики и соцобеспечения.

Молодежный активист обратил внимание, что развитие нашей страны тесно связано с уровнем развития молодых казахстанцев, их интеграцией в общество.

В.Бахретдинов представил специально подготовленный доклад с акцентом на Концепцию государственной молодежной политики на 2023-2029 годы. Подчеркнул, что одним из ключевых направлений Концепции является профессиональное развитие сельской молодежи, в частности, реализация их потенциала через предпринимательство и обретение рабочей квалификации.