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    09:27, 25 Февраль 2024 | GMT +6

    Казахстан впервые избран в состав Бюро Европейского руководящего комитета по делам молодежи

    Совет Европы
    Фото: coe.int

    Представитель казахстанского молодёжного НПО «Ұлан-ғайыр Дала Елі» был впервые избран в состав Бюро Европейского руководящего комитета по делам молодежи (CDEJ), сообщает собственный корреспондент Kazinform.

    Структура объединяет министерства или ведомства, отвечающие за работу с молодежью в 50-ти странах-участницах Европейской культурной конвенции.

    Особое внимание уделяется разработке молодежной политики в государствах-членах Совета Европы.

    В Европейском молодежном центре в Страсбурге (Франция) состоялась встреча представителя «Ұлан-ғайыр Дала Елі» Валихана Бахретдинова с членами Бюро Европейского руководящего комитета по делам молодежи (CDEJ) и Департамента по делам молодежи Совета Европы.

    Открывая встречу, президент Бюро CDEJ Хорхе Орландо отметил, что рад мероприятию с казахстанским участием и рассматривает его «как первый шаг большой дороги».

    По его мнению, казахстанская молодежь становится ближе к Европе, отметив первый за тридцатилетнее сотрудничество визит в Страсубург представителей общественного объединения «Ұлан-ғайыр Дала Елі».

    В свою очередь В.Бахретдинов проинформировал европейских партнеров о реформах в Казахстане в сфере молодежи в контексте принятого Закона по вопросам молодежной политики и соцобеспечения.

    Молодежный активист обратил внимание, что развитие нашей страны тесно связано с уровнем развития молодых казахстанцев, их интеграцией в общество.

    В.Бахретдинов представил специально подготовленный доклад с акцентом на Концепцию государственной молодежной политики на 2023-2029 годы. Подчеркнул, что одним из ключевых направлений Концепции является профессиональное развитие сельской молодежи, в частности, реализация их потенциала через предпринимательство и обретение рабочей квалификации.

     

    Теги:
    НПО Сотрудничество Европа Молодежь
    Арнур Рахимбеков
    Автор
    Арнур Рахимбеков
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