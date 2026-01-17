Казахстан вошел в топ-10 стран по числу визитов в Грузию в 2025 году

В 2025 году Грузия обновила рекорд по числу принятых иностранных туристов. По данным Национальной администрации туризма, страну посетили 5 521 866 иностранных туристов, что на 8,4% больше, чем годом ранее.

Существенный вклад в общий турпоток внесли страны региона, включая Казахстан. Граждане Казахстана совершили 169 367 визитов в Грузию, несмотря на незначительное снижение показателя на 5,3% по сравнению с 2024 годом.

Таким образом, Казахстан вошел в топ-10 стран по числу визитов, сохранив позиции одного из ключевых рынков для грузинского туризма.

В целом, с учетом поездок нетуристического характера, в 2025 году иностранцы совершили в Грузию более 7,8 млн визитов, что на 5,9% превышает показатель предыдущего года. Лидерами по числу визитов стали Россия, Турция и Армения, при этом заметный рост был зафиксирован со стороны Израиля, Азербайджана и Китая.

Дополнительно ведомство отмечает увеличение потока из стран Европейского союза и Великобритании — почти 500 тыс. визитов (рост на 14%). Наиболее активным периодом стал четвертый квартал года. Так, с сентября по декабрь количество туристических визитов достигло 1 214 772, увеличившись на 10,5% в годовом выражении.

В декабре сообщалось, что Грузия вводит обязательную медицинскую страховку для всех иностранных туристов с 2026 года.



С 1 октября в Грузии вступили в силу новые правила для иностранцев с ужесточением контроля за миграцией.



Доходы Грузии от международного туризма в третьем квартале 2025 года составили 1,66 млрд долларов, что на 6,6% больше, чем в том же периоде прошлого года.



