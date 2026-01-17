РУ
    Казахстан вошел в топ-10 стран по числу визитов в Грузию в 2025 году

    Турпоток из Казахстана в Грузию в прошлом году составил почти 170 тысяч визитов, что позволило стране занять шестое место среди государств по числу посещений, сообщает собственный корреспондент агентства Kazinform со ссылкой на Национальную администрацию туризма Грузии.

    Фото: Travel and Tour World

    В 2025 году Грузия обновила рекорд по числу принятых иностранных туристов. По данным Национальной администрации туризма, страну посетили 5 521 866 иностранных туристов, что на 8,4% больше, чем годом ранее.

    Существенный вклад в общий турпоток внесли страны региона, включая Казахстан. Граждане Казахстана совершили 169 367 визитов в Грузию, несмотря на незначительное снижение показателя на 5,3% по сравнению с 2024 годом.

    Таким образом, Казахстан вошел в топ-10 стран по числу визитов, сохранив позиции одного из ключевых рынков для грузинского туризма.

    В целом, с учетом поездок нетуристического характера, в 2025 году иностранцы совершили в Грузию более 7,8 млн визитов, что на 5,9% превышает показатель предыдущего года. Лидерами по числу визитов стали Россия, Турция и Армения, при этом заметный рост был зафиксирован со стороны Израиля, Азербайджана и Китая.

    Дополнительно ведомство отмечает увеличение потока из стран Европейского союза и Великобритании — почти 500 тыс. визитов (рост на 14%). Наиболее активным периодом стал четвертый квартал года. Так, с сентября по декабрь количество туристических визитов достигло 1 214 772, увеличившись на 10,5% в годовом выражении.

    В декабре сообщалось, что Грузия вводит обязательную медицинскую страховку для всех иностранных туристов с 2026 года.

    С 1 октября в Грузии вступили в силу новые правила для иностранцев с ужесточением контроля за миграцией.

    Доходы Грузии от международного туризма в третьем квартале 2025 года составили 1,66 млрд долларов, что на 6,6% больше, чем в том же периоде прошлого года.

