Казахстан вошел в число мировых лидеров по росту технологий

Казахстан стал безусловным лидером среди стран ЦА и ЕАЭС по уровню распространения ИИ, передает агентство Kazinform со ссылкой на ranking.kz.

Согласно международным исследованиям, генеративными ИИ-сервисами уже пользуются сотни миллионов человек по всему миру, а масштабы распространения связанных с этим технологий и решений продолжают расти беспрецедентными темпами.

На этом фоне Казахстан не только следует мировым тенденциям, но и активно формирует собственную ИИ-экосистему. При этом уже сегодня страна демонстрирует заметные результаты, уверенно конкурируя с другими государствами Центральной Азии и ЕАЭС.

Так, согласно рейтингу Global AI Diffusion, подготовленному компанией Microsoft, Казахстан стал безусловным лидером среди стран ЦА и ЕАЭС по уровню распространения ИИ.

Рейтинг отражает долю населения в возрасте от 15 до 64 лет, использующего любые сервисы, связанные с ИИ. Иными словами, чем выше уровень проникновения ИИ-продуктов и цифровых решений в стране, тем активнее население взаимодействует с такими технологиями. Фактически этот показатель демонстрирует не только популярность ИИ-сервисов, но и уровень развития цифровой инфраструктуры, технологической среды, доступности и зрелости ИИ-экосистемы в целом.

По итогам первого квартала 2026 года Казахстан занял 70-е место среди 147 стран — сильный результат, особенно с учётом конкуренции со стороны более развитых экономик. Более того: показатель РК — 15,9% — существенно превышает результаты других стран Центральной Азии и ЕАЭС. Для сравнения: уровень распространения ИИ в Беларуси составил 9,6%, в Кыргызстане — 9,5%, в России — 9,5%, в Узбекистане — 7,2%, в Таджикистане и Туркменистане — по 6,1%.

Казахстан также стал лидером по росту этого показателя: плюс 2,2 п. п. по сравнению со вторым полугодием 2025 года. У России рост уровня распространения ИИ составил плюс 1,5 п. п., у Кыргызстана — плюс 1,3 п. п., у Беларуси — плюс 1,2 п. п., у других стран ЦА и ЕАЭС — менее 1 п. п.

При этом РК не только входит в число лидеров региона по уровню проникновения ИИ, но и демонстрирует одни из самых высоких темпов роста в мире. По данным того же рейтинга, Казахстан вошёл в топ-10 стран по приросту численности пользователей ИИ-сервисов: показатель увеличился сразу на 25,6% по сравнению со вторым полугодием 2025 года.

Ранее сообщалось, что Казахстан оказался самым экономным потребителем воды в Центральной Азии.