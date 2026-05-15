    Казахстан оказался самым экономным потребителем воды в Центральной Азии

    Среди стран Центральной Азии Казахстан демонстрирует наиболее экономное потребление воды на душу населения. Об этом свидетельствуют данные онлайн-сервиса Worldometer

    В Казахстане расходуется около 3 397 литров воды на человека в сутки — это самый низкий показатель в регионе.

    Для сравнения, в Кыргызстане потребление составляет около 4 153 литров, в Таджикистане — 4 460 литров, в Узбекистане — 4 778 литров, а лидером по потреблению стал Туркменистан с показателем до 15 445 литров в день на человека.

    По данным Worldometer, жители Туркменистана лидируют не только в Центральной Азии, но и в мире по ежедневному потреблению воды. Также в десятку стран с самым высоким потреблением воды на душу населения вошли: 

    • Чили (5880 л/сутки);
    • Гайана (5284 л/сутки);
    • Узбекистан (4778 л/сутки);
    • Таджикистан (4460 л/сутки);
    • Кыргызстан (4153 л/сутки);
    • США (3732 л/сутки);
    • Иран (3638 л/сутки);
    • Эстония (3585 л/сутки);
    • Азербайджан (3512 л/сутки). 

    Наименьший уровень потребления воды зафиксирован в африканских странах. Самый низкий показатель отмечен в Демократической Республике Конго — всего 32 литра воды в сутки на душу населения.

    Ранее сообщалось, что страны Центральной Азии утвердили графики подачи поливной воды на начало летнего сезона.

    Жулдыз Атагельдиева
