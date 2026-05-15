Казахстан оказался самым экономным потребителем воды в Центральной Азии

Среди стран Центральной Азии Казахстан демонстрирует наиболее экономное потребление воды на душу населения. Об этом свидетельствуют данные онлайн-сервиса Worldometer .

В Казахстане расходуется около 3 397 литров воды на человека в сутки — это самый низкий показатель в регионе.

Для сравнения, в Кыргызстане потребление составляет около 4 153 литров, в Таджикистане — 4 460 литров, в Узбекистане — 4 778 литров, а лидером по потреблению стал Туркменистан с показателем до 15 445 литров в день на человека.

По данным Worldometer, жители Туркменистана лидируют не только в Центральной Азии, но и в мире по ежедневному потреблению воды. Также в десятку стран с самым высоким потреблением воды на душу населения вошли:

Чили (5880 л/сутки);

Гайана (5284 л/сутки);

Узбекистан (4778 л/сутки);

Таджикистан (4460 л/сутки);

Кыргызстан (4153 л/сутки);

США (3732 л/сутки);

Иран (3638 л/сутки);

Эстония (3585 л/сутки);

Азербайджан (3512 л/сутки).

Наименьший уровень потребления воды зафиксирован в африканских странах. Самый низкий показатель отмечен в Демократической Республике Конго — всего 32 литра воды в сутки на душу населения.

