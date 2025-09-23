РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    18:05, 22 Сентябрь 2025 | GMT +5

    Казахстан вошел в топ-3 самых счастливых стран Азии

    Согласно последнему докладу о мировом счастье (World Happiness Report) за 2025 год, в Азии наблюдается интересная тенденция: государства Юго-Восточной Азии укрепляют свои позиции, а Казахстан входит в тройку самых счастливых стран региона отмечается в материале TEMPO.CO, передает агентство Kazinform.

    день защиты детей, дети, парк, праздник, халықаралық балаларды қорғау күні, саябақ, мейрам
    Фото: Александр Павский / Kazinform

    Заняв третье место в Азии, Казахстан уверенно закрепляется среди лидеров региона. Высокие показатели по таким критериям, как социальная поддержка, свобода выбора и восприятие уровня коррупции, указывают на позитивные изменения в стране. Казахстан продолжает развиваться как современное государство, сочетающее экономический рост с улучшением качества жизни.

    Лидеры рейтинга счастья в Азии 2025: 

    1. Китайская провинция Тайвань
    2. Сингапур
    3. Казахстан
    4. Вьетнам
    5. Таиланд
    6. Япония
    7. Филиппины
    8. Южная Корея
    9. Малайзия
    10. Китай.

    Юго-Восточная Азия демонстрирует заметный подъем в сфере счастья.

    • Сингапур, несмотря на небольшое снижение (2-е место), по-прежнему впечатляет высоким уровнем жизни и эффективным государственным управлением.
    • Вьетнам и Таиланд — яркие представители региона, где сохраняется сильное чувство общности и культурное разнообразие. Города Ханой, Хошимин и Бангкок играют ключевую роль в формировании позитивного настроя среди населения.
    • Филиппины и Малайзия также вошли в десятку, демонстрируя стабильные социальные и культурные ценности.

    Хотя Япония и Южная Корея по-прежнему остаются в списке счастливейших стран, их позиции ослабли. Одной из причин называют растущую индивидуализацию, в частности, снижение частоты совместных приёмов пищи и снижение уровня межличностного взаимодействия.

    В марте этого года Казахстан занял 43-е место в рейтинге стран мира по уровню счастья World Happiness Report, опередив все страны СНГ.

    Теги:
    Казахстан Рейтинг Азия
    Динара Жусупбекова
    Динара Жусупбекова
    Автор
    Сейчас читают