Казахстан вошел в топ-3 самых счастливых стран Азии
Согласно последнему докладу о мировом счастье (World Happiness Report) за 2025 год, в Азии наблюдается интересная тенденция: государства Юго-Восточной Азии укрепляют свои позиции, а Казахстан входит в тройку самых счастливых стран региона отмечается в материале TEMPO.CO, передает агентство Kazinform.
Заняв третье место в Азии, Казахстан уверенно закрепляется среди лидеров региона. Высокие показатели по таким критериям, как социальная поддержка, свобода выбора и восприятие уровня коррупции, указывают на позитивные изменения в стране. Казахстан продолжает развиваться как современное государство, сочетающее экономический рост с улучшением качества жизни.
Лидеры рейтинга счастья в Азии 2025:
- Китайская провинция Тайвань
- Сингапур
- Казахстан
- Вьетнам
- Таиланд
- Япония
- Филиппины
- Южная Корея
- Малайзия
- Китай.
Юго-Восточная Азия демонстрирует заметный подъем в сфере счастья.
- Сингапур, несмотря на небольшое снижение (2-е место), по-прежнему впечатляет высоким уровнем жизни и эффективным государственным управлением.
- Вьетнам и Таиланд — яркие представители региона, где сохраняется сильное чувство общности и культурное разнообразие. Города Ханой, Хошимин и Бангкок играют ключевую роль в формировании позитивного настроя среди населения.
- Филиппины и Малайзия также вошли в десятку, демонстрируя стабильные социальные и культурные ценности.
Хотя Япония и Южная Корея по-прежнему остаются в списке счастливейших стран, их позиции ослабли. Одной из причин называют растущую индивидуализацию, в частности, снижение частоты совместных приёмов пищи и снижение уровня межличностного взаимодействия.
В марте этого года Казахстан занял 43-е место в рейтинге стран мира по уровню счастья World Happiness Report, опередив все страны СНГ.