Казахстан вошел в топ-14 туристических направлений Vogue

В рейтинге страна оказалась в одном ряду с такими мировыми туристическими центрами, как Лондон, Сардиния, Барселона и Палм-Спрингс.

Особое внимание в публикации уделено городу Алматы.

Редакция журнала представила Алматы как город ярких контрастов, где современная городская среда гармонично сочетается с живописной природой. В материале отмечены архитектура советского периода на фоне гор Заилийского Алатау, развитая гастрономическая сцена и аутентичная казахская кухня.

Фото: журнал Vogue

— Я провел первые дни, просто бродя по городу контрастов: советские проспекты на фоне гор Заилийского Алатау, современные кафе рядом с традиционными казахскими лавками, — отмечает автор публикации, менеджер по креативному развитию Али Фаруки.

Также Алматы упоминается как удобная отправная точка для путешествий по региону, в том числе в соседний Кыргызстан. Материал основан на личном опыте автора и его маршруте по Центральной Азии.

Фото: журнал Vogue

В акимате Алматы отметили, что включение мегаполиса в список 14 лучших туристических направлений по версии Vogue подчеркивает растущий интерес международной аудитории к городу и укрепляет позиции Казахстана на мировой туристической карте. По предварительным прогнозам, в 2026 году Алматы может принять более 800 тысяч иностранных туристов.

