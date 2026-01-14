Казахстан вошел в топ-14 туристических направлений Vogue
Международный журнал Vogue включил Казахстан в список 14 лучших туристических направлений, которые редакторы издания посетили в 2025 году, передает корреспондент агентства Kazinform.
В рейтинге страна оказалась в одном ряду с такими мировыми туристическими центрами, как Лондон, Сардиния, Барселона и Палм-Спрингс.
Особое внимание в публикации уделено городу Алматы.
Редакция журнала представила Алматы как город ярких контрастов, где современная городская среда гармонично сочетается с живописной природой. В материале отмечены архитектура советского периода на фоне гор Заилийского Алатау, развитая гастрономическая сцена и аутентичная казахская кухня.
— Я провел первые дни, просто бродя по городу контрастов: советские проспекты на фоне гор Заилийского Алатау, современные кафе рядом с традиционными казахскими лавками, — отмечает автор публикации, менеджер по креативному развитию Али Фаруки.
Также Алматы упоминается как удобная отправная точка для путешествий по региону, в том числе в соседний Кыргызстан. Материал основан на личном опыте автора и его маршруте по Центральной Азии.
В акимате Алматы отметили, что включение мегаполиса в список 14 лучших туристических направлений по версии Vogue подчеркивает растущий интерес международной аудитории к городу и укрепляет позиции Казахстана на мировой туристической карте. По предварительным прогнозам, в 2026 году Алматы может принять более 800 тысяч иностранных туристов.
