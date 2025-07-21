19:13, 20 Июль 2025 | GMT +5
Казахстан вошел в топ-10 на ЧМ по артистическому плаванию
Сегодня сборная Казахстана выступила в финале командных соревнований по артистическому плаванию чемпионата мира в Сингапуре, передает агентство Kazinform со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.
В командной произвольной программе наши спортсменки набрали 277.8196 балла и заняли 7-е место.
В состав сборной вошли Наргиза Болатова, Ясмин Туякова, Даяна Джаманчалова, Ксения Макарова, Айгерим Курмангалиева, Анна Павлецова, Валерия Столбунова и Жаклин Якимова.
Победу одержала сборная Китая, набрав 348.4779 балла. «Серебро» завоевала команда Японии с 334.7232 балла, а тройку лидеров замкнула Испания с результатом 321.1328 балла.
Напомним, что синхронист Эдуард Ким вошел в топ-10 по итогам чемпионата мира в Сингапуре.