Казахстан вошел в топ-10 на ЧМ по артистическому плаванию

В командной произвольной программе наши спортсменки набрали 277.8196 балла и заняли 7-е место.

В состав сборной вошли Наргиза Болатова, Ясмин Туякова, Даяна Джаманчалова, Ксения Макарова, Айгерим Курмангалиева, Анна Павлецова, Валерия Столбунова и Жаклин Якимова.

Победу одержала сборная Китая, набрав 348.4779 балла. «Серебро» завоевала команда Японии с 334.7232 балла, а тройку лидеров замкнула Испания с результатом 321.1328 балла.

Напомним, что синхронист Эдуард Ким вошел в топ-10 по итогам чемпионата мира в Сингапуре.