РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    19:13, 20 Июль 2025 | GMT +5

    Казахстан вошел в топ-10 на ЧМ по артистическому плаванию

    Сегодня сборная Казахстана выступила в финале командных соревнований по артистическому плаванию чемпионата мира в Сингапуре, передает агентство Kazinform со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.

    Казахстан вошел в топ-10 на ЧМ по артистическому плаванию
    Фото: Национальный олимпийский комитет РК

    В командной произвольной программе наши спортсменки набрали 277.8196 балла и заняли 7-е место.

    В состав сборной вошли Наргиза Болатова, Ясмин Туякова, Даяна Джаманчалова, Ксения Макарова, Айгерим Курмангалиева, Анна Павлецова, Валерия Столбунова и Жаклин Якимова.

    Победу одержала сборная Китая, набрав 348.4779 балла. «Серебро» завоевала команда Японии с 334.7232 балла, а тройку лидеров замкнула Испания с результатом 321.1328 балла.

    Напомним, что синхронист Эдуард Ким вошел в топ-10 по итогам чемпионата мира в Сингапуре.

    Теги:
    Спорт Плавание спортсмены Казахстана Чемпионат мира НОК Сингапур
    Наталья Мосунова
    Наталья Мосунова
    Автор
    Сейчас читают