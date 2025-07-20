Синхронист Эдуард Ким вошел в топ-10 по итогам чемпионата мира в Сингапуре

В индивидуальной технической программе по артистическому плаванию он набрал 217.7084 балла и занял 9-е место.

Золотую медаль выиграл Александр Мальцев (Россия) с результатом 251.7133 балла. Второе место занял Деннис Гонзалес из Испании — 241.1667. Бронзовую медаль завоевал Диего Вильялобос Каррильо из Мексики — 238.1600.

Ранее в Хургаде (Египет) Эдуард Ким стал бронзовым призером этапа Кубка мира по артистическому плаванию.