01:15, 20 Июль 2025 | GMT +5
Синхронист Эдуард Ким вошел в топ-10 по итогам чемпионата мира в Сингапуре
На чемпионате мира по водным видам спорта, который проходит в Сингапуре, казахстанец Эдуард Ким выступил в финале, передает агентство Kazinform со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.
В индивидуальной технической программе по артистическому плаванию он набрал 217.7084 балла и занял 9-е место.
Золотую медаль выиграл Александр Мальцев (Россия) с результатом 251.7133 балла. Второе место занял Деннис Гонзалес из Испании — 241.1667. Бронзовую медаль завоевал Диего Вильялобос Каррильо из Мексики — 238.1600.
Ранее в Хургаде (Египет) Эдуард Ким стал бронзовым призером этапа Кубка мира по артистическому плаванию.