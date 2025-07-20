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    01:15, 20 Июль 2025 | GMT +5

    Синхронист Эдуард Ким вошел в топ-10 по итогам чемпионата мира в Сингапуре

    На чемпионате мира по водным видам спорта, который проходит в Сингапуре, казахстанец Эдуард Ким выступил в финале, передает агентство Kazinform со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.

    Синхронист Эдуард Ким вошел в топ-10 по итогам чемпионата мира в Сингапуре
    Фото: НОК РК

    В индивидуальной технической программе по артистическому плаванию он набрал 217.7084 балла и занял 9-е место.

    Золотую медаль выиграл Александр Мальцев (Россия) с результатом 251.7133 балла. Второе место занял Деннис Гонзалес из Испании — 241.1667. Бронзовую медаль завоевал Диего Вильялобос Каррильо из Мексики — 238.1600.

    Ранее в Хургаде (Египет) Эдуард Ким стал бронзовым призером этапа Кубка мира по артистическому плаванию.

    Теги:
    Спорт Плавание спортсмены Казахстана Чемпионат мира Сингапур
    Наталья Мосунова
    Наталья Мосунова
    Автор
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