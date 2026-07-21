Казахстан вошел в первую десятку стран по числу туристов в Грузии

В первом полугодии 2026 года Грузию посетили 66 526 граждан Казахстана, что на 6 процентов больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает собственный корреспондент агентства Kazinform в регионе со ссылкой на Business Media.

По данным Национальной администрации туризма Грузии, Казахстан занял седьмое место среди стран по числу посещений республики, уступив России, Турции, Армении, Израилю, Азербайджану и Украине.

Всего за январь–июнь в Грузии было зарегистрировано 2 млн 734 тыс. 504 международных посещения, что на 2,7% меньше, чем годом ранее. При этом количество туристических визитов увеличилось на 0,1% и достигло 2 млн 272 тыс. 964.

Наиболее заметный рост числа посетителей был зафиксирован из Германии (26,2%), Украины (22,7%), Польши (17,4%), Китая (16,7%) и Казахстана (6%). Одновременно наиболее существенное сокращение туристического потока наблюдалось из Ирана — на 48,7%. Также снизилось число посещений из Израиля (14,4%), Армении (8%), Узбекистана (4%) и Турции (1,5%).

По оценке грузинской стороны, снижение связано с обострением ситуации на Ближнем Востоке и перебоями в авиасообщении.

Кроме того, количество посещений из стран Европейского союза, включая Великобританию, выросло на 23% и составило 249 201.

Ранее сообщалось, что Грузия получила $1,93 млрд доходов от международного туризма за 6 месяцев.