Международный туризм принес Грузии 1,93 млрд долларов за полгода

Доходы Грузии от международного туризма в январе-июне 2026 года составили 1 млрд 931 млн долларов США, сократившись на 2 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает собственный корреспондент агентства Kazinform в регионе со ссылкой на Business Media.

Как сообщает Национальный банк Грузии, снижение показателя было обусловлено результатами второго квартала. В апреле–июне доходы страны от международного туризма составили 1 млрд 101 млн долларов, что на 3,8% меньше показателя за аналогичный период 2025 года.

Наибольший объем туристических доходов Грузии в первом полугодии обеспечили посетители из России — 307,1 млн долларов. Далее следуют Турция с 255 млн долларов и Израиль — 222,7 млн долларов.

Азербайджан занял четвертое место среди стран по объему туристических доходов Грузии. За январь–июнь туристы из Азербайджана принесли грузинской экономике 107,6 млн долларов, что на 5 процентов больше, чем годом ранее.

В первую пятерку также вошла Украина — 99 млн долларов, что на 42% превышает показатель первого полугодия 2025 года.

Параллельно значительно выросли доходы Грузии от туристов из стран Европейского союза. За первые шесть месяцев 2026 года они составили 335,6 млн долларов, увеличившись на 58,6 млн долларов, или 21%.

При этом число международных посещений Грузии в первом полугодии сократилось на 2,7% и составило 2 млн 734 тыс. 504. Наиболее существенное снижение было зафиксировано среди посетителей из Ирана — почти на 49%.

Ранее сообщалось, что в первом квартале доходы страны от международного туризма увеличились на 0,5%.