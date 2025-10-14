Казахстан вошел в число стран, поддержавших международное гуманитарное право — Красный Крест

— Каковы основные цели Глобальной инициативы по международному гуманитарному праву (МГП), которую Вы возглавляете? Можете ли Вы привести конкретные примеры реализованных проектов за последние годы?

— Прежде всего, важно объяснить, откуда возникла эта инициатива. Её запуск стал реакцией на крайне тревожную ситуацию с современными вооружёнными конфликтами. Существует обширный свод норм — международное гуманитарное право, разработанное более ста лет назад для защиты людей, пострадавших от вооружённых конфликтов. Однако эти нормы часто не соблюдаются должным образом. Если бы это было не так, мы бы не наблюдали такого масштаба разрушений, смертей и страданий.

Рост числа нарушений МГП побудил шесть государств — Казахстан, Бразилию, Китай, Францию, Иорданию и Южную Африку — совместно с Международным Комитетом Красного Креста объединить усилия и запустить эту инициативу. Её основная цель — мобилизовать политическую волю, поскольку только через решимость и активное участие политических лидеров возможно добиться реального соблюдения норм права.

Важно подчеркнуть, что инициатива не ставит целью создание новых правил или механизмов. Необходимые нормы уже существуют. Сейчас важнее всего — готовность и стремление применять их на практике. Мы ведём работу по нескольким направлениям. Президент МККК лично взаимодействует с лидерами государств по всему миру совместно с шестью странами-основателями, чтобы донести чёткий сигнал: нарушения гуманитарного права недопустимы.

Параллельно на техническом уровне мы ведём диалог с экспертами со всех континентов по самым сложным аспектам современных конфликтов. Например, мы занимаемся вопросами защиты гражданской инфраструктуры — как обеспечить функционирование жизненно важной системы обеспечения во время вооружённого конфликта, а также защитой медицинских учреждений, чтобы медицинская миссия могла оказывать помощь пострадавшим.

Хотя мы ещё не перешли к окончательным итоговым документам, уже есть значимые результаты. К примеру, несколько недель назад в рамках Генеральной Ассамблеи ООН шесть государств-основателей инициативы выступили с совместным заявлением. В нём они подтвердили свою приверженность МГП и призвали другие страны присоединиться к инициативе и приступить к конкретным действиям.

Одним из таких шагов стало предложение увеличить бюджетные ассигнования на обеспечение соблюдения МГП, а также призыв к созданию соответствующих национальных механизмов и признание того, что всё начинается на внутреннем уровне — с принятия необходимых законов, структур и мер, направленных на предотвращение нарушений.

В настоящий момент мы переходим ко второму раунду консультаций, результатом которых станет подготовка практических рекомендаций, запланированных к публикации в следующем году.

— В сентябре Президенты Казахстана, Бразилии, Иордании, Китая, Франции и Южной Африки совместно с МККК выступили с заявлением о необходимости сохранения человечности в условиях войны. Также было объявлено о проведении в 2026 году глобальной встречи на высоком уровне, посвящённой сохранению гуманности во времена вооружённых конфликтов. Что будет обсуждаться на этой встрече, и возможно ли подписание важных документов?

— На данный момент формат встречи окончательно не определён. Известно, что, согласно совместному заявлению шести государств, они договорились объединить усилия и провести Глобальный саммит в конце следующего года. Сейчас продолжаются обсуждения касательно того, каким будет этот саммит, как будет выглядеть поддержка государств, и как они воспримут финальные рекомендации. Мы хотим, чтобы все государства получили возможность внести свои предложения относительно наиболее эффективных путей поддержки этой работы. Можно сказать, что саммит станет важным политическим событием, на котором прозвучит чёткий сигнал от государств. Однако он не станет завершением нашей работы. Наша цель — представить на этом саммите набор конкретных практических рекомендаций в том или ином формате.

— Казахстан активно выступает посредником в международных переговорах и миротворческих инициативах. Как эта роль взаимодействует с продвижением норм гуманитарного права в регионе?

— Казахстан имеет значительный потенциал для вклада в эту инициативу не только как одно из государств-основателей, но и благодаря своему богатому опыту в сфере медиации и миротворчества. Одно из направлений нашей инициативы как раз и посвящено взаимосвязи между соблюдением норм международного гуманитарного права и достижением мира.

Позвольте пояснить. Мы, как гуманитарная организация, видим, что соблюдение норм МГП — это, прежде всего, юридическая обязанность. Но, помимо этого, соблюдение этих норм создаёт условия, при которых стороны конфликта могут вернуться за стол переговоров и начать путь к миру. Чем меньше нарушений МГП, тем выше вероятность достижения мира. Даже для гуманитарной организации наша конечная цель — чтобы ни один конфликт не велся без плана по возвращению к миру.

Война неизбежно приносит страдания — гибнут люди, разрушаются семьи и города, нарушается обычный уклад жизни. Это ненормальное состояние, и оно не может быть устойчивым. Следовательно, всегда должен быть путь к миру.

С этой точки зрения Казахстан, благодаря своей активной посреднической роли и участию в мирных инициативах, может внести значительный вклад в данный аспект нашей работы. Мы изучаем опыт государств, участвовавших в миротворческих процессах, как в качестве посредников, так и сторон конфликта и рассматриваем, как нормы МГП могут быть интегрированы в процессы медиации и мирные соглашения. Таким образом, Казахстан имеет все основания играть ключевую роль в этом направлении.

— Современные вооружённые конфликты всё чаще сопровождаются использованием дронов, ИИ и кибероружия. Как международное гуманитарное право адаптируется к этим новым вызовам?

— С одной стороны, мы убеждены, что действующее право уже содержит большинство ответов, в том числе и на вызовы современности. Проблема чаще всего не в отсутствии норм, а в том, как применить их в новых условиях.

В рамках инициативы мы, например, рассматриваем вопросы, связанные с информационно-коммуникационными технологиями — то есть, с киберпространством и тем, как кибероперации во время вооружённого конфликта могут оказывать физическое воздействие на реальный мир. Наша задача — свести к минимуму вред для гражданского населения и гражданской инфраструктуры.

Приведу конкретный пример: как обеспечить, чтобы при кибератаке на военный объект в условиях взаимосвязанности цифровых систем не пострадала больница, которая в результате не сможет выполнять свои функции? Мы рассматриваем и прямые, и косвенные последствия таких операций.

Другой пример — за рамками Глобальной инициативы — касается автономного оружия и искусственного интеллекта. Сегодня всё чаще процессы принятия решений, связанных с выбором целей для поражения, делегируются автономным системам или ИИ.

МККК уже на протяжении нескольких лет выступает за выработку новых норм, которые обеспечат наличие обязательного человеческого элемента в принятии решений, касающихся применения силы. Это крайне важно для обеспечения соблюдения гуманитарных принципов.

Вчера по сообщениям израильских СМИ, группировка ХАМАС передала сотрудникам Международного Комитета Красного Креста вторую группу пленных из 13 израильских заложников после того, как несколькими часами ранее были освобождены 7 заложников.