Казахстан вошел в число ключевых торговых партнеров Грузии по итогам 2025 года

Объем экспорта грузинских товаров в Казахстан за отчетный период составил $849,9 млн США, что на 6,8% превышает показатель аналогичного периода 2024 года. Доля Казахстана в общем объеме экспорта Грузии достигла 12,8%, что позволило стране занять второе место среди основных экспортных партнеров, уступив только Кыргызстану.

Совокупный товарооборот между Грузией и Казахстаном в январе-ноябре 2025 года составил $925,7 млн. При этом объем импорта из Казахстана оценивался в $75,8 млн, или 0,5% общего импорта страны.

В структуре общего внешнеторгового оборота Грузии Казахстан занял четвертое место, обеспечив 4% совокупного товарооборота. По данному показателю Казахстан уступил Турции, Соединенным Штатам Америки и Российской Федерации.

В целом объем внешней товарной торговли Грузии в январе-ноябре 2025 года составил $23,22 млрд, увеличившись на 9,5% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.

Экспорт вырос на 10,1%, до $6,62 млрд, импорт на 9,3%, до $16,60 млрд. Отрицательное сальдо внешней торговли достигло $9,98 млрд, или 43,0% от общего товарооборота.

По данным Geostat, доля стран СНГ в экспорте Грузии за отчетный период составила 70,0%, при этом Казахстан остается одним из ключевых рынков сбыта грузинской продукции в данном направлении.

По данным GeoStat, приведенная статистика носит предварительный характер и может быть уточнена.

Ранее сообщалось, что Казахстан стал первым по количеству импортированных автомобилей из Грузии.