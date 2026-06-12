Казахстан вновь вошел в десятку лучших на этапе Кубка мира по стрельбе из лука в Турции

В Анталье (Турция) продолжается третий этап Кубка мира по стрельбе из лука, передает Kazinform со ссылкой на НОК.

Представители сборной Казахстана на международном турнире в очередной раз вошли в число десяти сильнейших.

Виктория Лян и Акбарали Карабаев в соревнованиях по стрельбе из блочного лука среди смешанных команд дошли до четвертьфинала этапа Кубка мира. В этом раунде казахстанские лучники встретились с командой Мексики. Победу в противостоянии одержали соперники - 158:155. В итоговом протоколе Лян и Карабаев заняли шестое место.

Отметим, что на пути к четвертьфиналу казахстанцы одержали победы над Малайзией и Германией.

Днем ранее Виктория Лян, Диана Юнусова и Адель Жексенбинова в женских командных соревнованиях заняли седьмое место. У мужчин в этом виде программы Акбарали Карабаев, Муса Дильмухамет и Андрей Тютюн финишировали десятыми.

Ранее сообщалось о том, что Казахстан дважды вошел в топ-10 на этапе Кубка мира по стрельбе из лука в Турции.