Казахстан дважды вошел в топ-10 на этапе Кубка мира по стрельбе из лука в Турции

Казахстан завершил выступление в командных соревнованиях по стрельбе из блочного лука на этапе Кубка мира в Анталье (Турция), передает Kazinform со ссылкой на НОК.

У женщин этом виде программы страну представляли Виктория Лян, Диана Юнусова и Адель Жексенбинова.

В первом раунде казахстанки оказались сильнее команды Тайбэя — 231:229. Затем в четвертьфинале наши лучницы уступили Мексике со счетом 226:234. Мексиканская сборная впоследствии вышла в финал турнира.

По итогам соревнований Казахстан занял седьмое место. Бронзовыми призерами стали представительницы Германии, победившие в матче за третье место команду США. В финале, который состоится 13 июня, встретятся Мексика и Турция.

В мужских командных соревнованиях по стрельбе из блочного лука Казахстан представляли Акбарали Карабаев, Муса Дильмухамет и Андрей Тютюн. В первом раунде они уступили Мексике (232:235), став в итоге десятыми. В дальнейшем мексиканцы обыграли Индию и завоевали бронзовые медали. В финал вышли сборные Китая и Дании.

Ранее сообщалось о том, что три казахстанских лучника вышли в третий раунд этапа Кубка мира в Турции.