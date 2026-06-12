Казахстан вышел в полуфинал Кубка наций по волейболу с первого места

Женская команда Казахстана по волейболу пробилась в полуфинал Кубка наций AVC в Кандоне (Филиппины), передает Kazinform со ссылкой на НОК.

В заключительном матче группового раунда наши волейболистки обыграли Вьетнам со счетом 3:2.

Таким образом, Казахстан выиграл все встречи в группе B и вышел в полуфинал турнира с первого места.

В 1/2 наша сборная сыграет с командой, занявшей вторую строчку в группе А.

Ранее назван состав команды Казахстана на этапе Кубка мира по боксу в Китае.