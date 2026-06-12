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    Казахстан вышел в полуфинал Кубка наций по волейболу с первого места

    Женская команда Казахстана по волейболу пробилась в полуфинал Кубка наций AVC в Кандоне (Филиппины), передает Kazinform со ссылкой на НОК.

    Казахстан с первого места вышел в 1/2 Кубка наций по волейболу
    Фото: НОК

    В заключительном матче группового раунда наши волейболистки обыграли Вьетнам со счетом 3:2.

    Таким образом, Казахстан выиграл все встречи в группе B и вышел в полуфинал турнира с первого места.

    В 1/2 наша сборная сыграет с командой, занявшей вторую строчку в группе А.

    Ранее назван состав команды Казахстана на этапе Кубка мира по боксу в Китае.

    Спорт спортсмены Казахстана НОК
    Диана Калманбаева
    Диана Калманбаева
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