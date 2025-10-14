РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
    18:46, 13 Октябрь 2025 | GMT +5

    Казахстан выиграл право на проведение чемпионата мира по таеквондо ITF

    В Италии проходит чемпионат мира по неолимпийской версии таеквондо — ITF. В рамках мирового первенства проходит и Конгресс международной федерации, где определялось место проведения одного из будущих чемпионатов мира, передает Kazinform.

    Казахстан выиграл у Кыргызстана право на проведение чемпионата мира по таеквондо ITF
    Фото: федерация таеквондо ITF Казахстана

    За право провести чемпионат мира в 2029 году на Конгресс 2025 года в финальном раунде сошлись заявки Казахстана и Кыргызстана. В ходе голосования членов ITF заявка Казахстана получила 43 голоса, а заявка Кыргызстана — 26 голосов.

    Таким образом, с большим отрывом в очках Казахстан выиграл право на проведение чемпионата мира по таеквондо ITF 2029 года.

    Отметим, что на чемпионате мира-2025 сборная Казахстана будет представлена во всех возрастных категориях (14-15, 16-17, 18-34, 35-55 лет), а также во всех дисциплинах.

    Ранее мы рассказывали о подготовке сборной Казахстана на чемпионат мира по олимпийской версии таеквондо — WTF, где ожидается рекордное число участников.

