За право провести чемпионат мира в 2029 году на Конгресс 2025 года в финальном раунде сошлись заявки Казахстана и Кыргызстана. В ходе голосования членов ITF заявка Казахстана получила 43 голоса, а заявка Кыргызстана — 26 голосов.

Таким образом, с большим отрывом в очках Казахстан выиграл право на проведение чемпионата мира по таеквондо ITF 2029 года.

Отметим, что на чемпионате мира-2025 сборная Казахстана будет представлена во всех возрастных категориях (14-15, 16-17, 18-34, 35-55 лет), а также во всех дисциплинах.

Ранее мы рассказывали о подготовке сборной Казахстана на чемпионат мира по олимпийской версии таеквондо — WTF, где ожидается рекордное число участников.