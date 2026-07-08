Казахстан входит в число немногих стран, закрепивших цифровые права в Конституции — юрист

Вступившая в силу новая Конституция Казахстана укрепит соблюдение цифровых прав в стране. Такое мнение высказал член Научно-консультативного совета при Конституционном суде Мирас Дауленов, передает корреспондент агентства Kazinform.

По словам Дауленова, в Основном законе уделено особое внимание цифровым правам, кибербезопасности, защите персональных данных и интеллектуальной собственности.

— Казахстан будет одной из первых и немногих стран в мире, где современные требования цифрового права урегулировано на конституционном уровне. Такие нормы до сих пор были прописаны в конституциях Португалии, Бразилии и Доминиканской Республики. В этих странах защита персональных данных и обеспечение цифровых прав были закреплены на конституционном уровне, — сказал юрист.

Спикер считает, что такие шаги присущи странам, где развитие цифрового государства выбрано в качестве стратегического приоритета. Во многих государствах правила цифрового права ограничены только отдельными нормами, а Казахстан закрепил правовые основы в Основном законе.

— Глава государства уделяет особое внимание цифровым правам. Объявленная три года назад реформа по развитию Казахстана в качестве цифрового государства дает свои плоды. Принятие новой Конституции придаст новый импульс этому направлению, — отметил он.

Юрист считает, что Конституционная реформа окажет самое большое влияние на жизнь общества. По его словам, изменения в Парламенте и системе местного управления могут сыграть решающую роль.

— После принятия Конституции будет проведена комплексная работа по приведению законодательства в соответствие новым правилам. Прежде всего, произойдут изменения в государственной структуре, избирательной системе, работе Парламента и в судебной системе. Также будут пересмотрены законодательные акты, касающиеся местного самоуправления, цифровых прав, защиты персональных данных, участия граждан в общественной жизни, — подчеркнул Дауленов.

Спикер уверен, что первые результаты будут заметны уже сразу после принятия необходимых законов и начала работы новых институтов. Полноценная реализация Конституционной реформы может растянуться на несколько лет. Потому что правовая система и сфера государственного управления должны поэтапно адаптироваться к новым принципам, закрепленным в Конституции.

Ранее депутат Европарламента от Словакии Катерина Рот Неведалова в интервью собственному корреспонденту агентства Kazinform в Брюсселе рассказала, как в Европе оценивают политические реформы в Казахстане.