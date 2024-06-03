Казахстан вернул экспортерам 29,5 тонны томатов с вирусом

В текущем году через фитосанитарные контрольные посты, расположенные в Туркестанской области, импортировано 15637,802 тонн томатов, отгруженной на 1075 автотранспортах, передает агентство Kazinform со ссылкой на Комитет государственной инспекции в агропромышленном комплексе Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан.

Вместе с тем, по причине нарушения фитосанитарных требований (отсутствие фитосанитарного сертификата, маркировки) экспортерам возвращена подкарантинная продукция — 29,522 тонн томатов.

В целях выявления скрытой зараженности продукции, каждая партия томатов, баклажанов, сладкого перца, завезенная из других стран, прошла карантинную фитосанитарную экспертизу (ПЦР), в результате которой был выявлен «вирус коричневой морщинистости плодов томатов». По этой причине возвращено в Туркменистан 56,1 тонны зараженных томатов, а в Узбекистан — 4,2 тонны томатов.

Также с начала 2024 года на пунктах фитосанитарного контроля возвращено 497,624 тонны импортной подкарантинной продукции, не соответствующей фитосанитарным требованиям.

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