Казахстан – Великобритания: стратегическое партнерство, филиалы вузов и облегчение визового режима

ЛОНДОН. КАЗИНФОРМ – Казахстанско-британские отношения представляют собой один из ярких примеров успешного взаимовыгодного сотрудничества, которое за чуть более трех десятков лет переросло в стратегическое партнерство. О текущем состоянии и перспективах двустороннего взаимодействия Астаны и Лондона, читайте в материале собственного корреспондента МИА «Казинформ».



Текущее состояние двусторонних отношений

Дипломатические отношения между Казахстаном и Великобританией были установлены через месяц после получения Казахстаном независимости – 19 января 1992 года. С того времени обе страны активно работают над развитием политических, экономических и культурных связей. Сегодня Великобритания является ключевым торговым и инвестиционным партнером Казахстана в Европе. В ближайшее время стороны подпишут документ нового поколения - Соглашение о стратегическом партнерстве и сотрудничестве, которое еще больше укрепит многогранные отношения между странами.

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«Соглашение о стратегическом партнерстве и сотрудничестве обеспечит основу для расширения сотрудничества и предоставит возможность обновить наш подход к торговле с Казахстаном. Документ подчеркнет нашу способность торговать друг с другом через расширение сотрудничества путем установления диалогов», - сказал комиссар по торговле Великобритании по Восточной Европе и Центральной Азии Кенан Полео в эксклюзивном интервью МИА «Казинформ».

Заметим, в этом году состоялся ряд взаимных визитов высокого уровня. В марте Астану посетил министр иностранных дел Джеймс Клеверли, в июне его заместитель – Лео Докерти, а месяцем ранее высокопоставленные британские парламентарии. В свою очередь, председатель Мажилиса Парламента РК Ерлан Кошанов представлял Казахстан на коронации Карла III в мае текущего года.

Казахстан – ключевой партнер Великобритании

«Великобритания давно признала Казахстан ключевым партнером в Центральной Азии. Shell и British Gas, как ведущие участники нефтегазовых проектов, Британский Совет, «Болашак» и такие важные университеты, как Университетский колледж Лондона, Лондонская школа экономики и Кембриджский университет – все эти партнерские отношения были важными опорами за последние 30 лет», - сказала посол Великобритании в Казахстане Кэти Лич МИА «Казинформ».

«Сегодня Казахстан является ключевым партнером по целому ряду важных вопросов, включая образование, энергетику, критически важные полезные ископаемые и изменение климата, а также оборону и безопасность. Казахстан является важнейшим экономическим партнером Великобритании в Центральной Азии», - добавила высокопоставленный британский дипломат.

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«Торговые отношения продолжают активно развиваться. Помимо того, что Великобритания входит в шестерку крупнейших инвесторов, общий объем торговли составляет почти 3 млрд фунтов стерлингов в год. При этом Великобритания импортирует значительные объемы товаров из Казахстана, что способствует созданию и поддержке рабочих мест», - отмечает Кэти Лич.

Поддержка реформ Президента Токаева

Великобритания четко сигнализировала о своей поддержке реализуемых в нашей стране политических и социально-экономических реформ с целью построения Справедливого Казахстана.

«Министр иностранных дел Великобритании выразил поддержку политическим и социально-экономическим реформам, проводимым в Казахстане, направленным на построение справедливого государства, справедливой экономики и справедливого общества», - отмечается в совместном заявлении глав внешнеполитических ведомств двух стран, принятого в декабре.

Фото: gov.kz

«Сегодня, когда в Казахстане происходят серьезные преобразования, связанные с проведением крупных политических, социальных и экономических реформ, и, в первую очередь, демократических, инициированных президентом Токаевым, такая поддержка со стороны Великобритании очень значима», - отметил Верховный комиссар ОБСЕ по делам национальных меньшинств Кайрат Абдрахманов в ходе своего выступления на вебинаре на тему казахстанско-британских отношений.

«Наличие друзей на международной арене, которые понимают и поддерживают процесс трансформации Казахстана, является, пожалуй, наиболее важным фактором для успеха этих реформ в долгосрочной перспективе», - добавил высокопоставленный международный чиновник.

Культурно-гуманитарные связи

Культурно-гуманитарное сотрудничество между двумя государствами также получило дополнительный импульс в последние годы. В 2021 году в Алматы начал работу кампус британского Университета De Montfort, а осенью этого года свои двери откроет филиал шотландского Университета Heriot-Watt в Актобе.

Открытие филиалов британских вузов приближает Казахстан к амбициозной цели по созданию академического хаба в нашей стране, который призван привлечь молодежь из соседних регионов с общей численностью населения около 2 млрд человек.

Помимо этого, престижная стипендиальная программа британского министерства иностранных дел Chevening для молодых специалистов, желающих получить магистерскую степень в Великобритании, в этом году увеличивается на 20%.

К тому же, появятся новые специальные стипендии для женщин в области естественных наук, технологий, инженерии и математики. Об этом сообщили собственному корреспонденту МИА «Казинформ» в посольстве Соединенного Королевства в Астане.

Новые точки роста двустороннего сотрудничества

«Ключевыми областями для развития отношений могут стать образование, финансы, научные исследования и энергетика. Такие партнерства должны включать совместную разработку новых технологий, а также передачу технологий», - отмечает исследователь турецкого Университета Гиресун Мурат Джошкун, который занимается исследованиями европейской политики.

На его взгляд, углубление партнерства Казахстана с Великобританией в этих сферах будет способствовать не только улучшению контактов Астаны с Европейским союзом, но и позволит занять более выгодную переговорную позицию в отношениях с Китаем – одним из главных экономических гигантов.

«Установление партнерских отношений с Великобританией может проложить путь к установлению аналогичных партнерских отношений с другими западными странами, а также с ЕС. Это особенно важно, учитывая, что Европейский союз более ограничен своими нормами и правилами, а проверенное рабочее партнерство с Великобританией может облегчить принятие решений со стороны ЕС», - объяснил Мурат Джошкун.

Многообещающим направлением торгово-инвестиционного партнерства двух стран может стать совместная добыча и переработка критически важных полезных ископаемых, острую нехватку которых сегодня ощущает британская промышленность.

Основатель британской Ассоциации критически важных полезных ископаемых Джефф Таунсенд, выступая на недавнем Казахстанско-британском бизнес-форуме, охарактеризовал Казахстан как «хороший рынок для работы» со стабильной государственной системой и значительными инвестициями в инфраструктуру, обеспечивающие 60% регионального ВВП.

Фото: gov.kz

По его данным, из определенных Британской геологической службой 18-ти наиболее важных минералов, четыре уже производят в нашей стране (висмут, галлий, редкоземельные элементы, кремний – прим. ред.), а 10 элементов разведаны (ванадий, вольфрам, олово, тантал, ниобий, магний, литий, индий, графит, кобальт – прим. ред.).

При этом посол Казахстана в Великобритании Магжан Ильясов особенно отметил для зарубежных партнеров, что наибольшую поддержку получат те британские компании, которые инвестируют в производство продукции высокого передела.

«Средний коридор» и облегчение визовых требований

На прошедшем в мае саммите «Большой семерки» лидеры стран-участниц форума заявили о своей решимости развивать «Средний коридор» и связанные с ним проекты для повышения регионального процветания и устойчивости Центральной Азии.

«Транскаспийский транспортный проект «Средний коридор» может помочь повысить устойчивость торговли за счет улучшения связи со всем регионом через Турцию и далее. Для Великобритании это возможность не только содействовать инвестициям в инфраструктуру, но и поддержать политическое соглашение по созданию предсказуемого экономического логистического пути для Центральной Азии», - отметил комиссар по торговле Великобритании по Восточной Европе и Центральной Азии Кенан Полео.

В то же время важным пунктом двусторонней повестки является тема облегчения визовых требований для граждан Казахстана, которая отражает готовность Великобритании развивать открытые отношения, создавая тем самым благоприятную основу для человеческих контактов и развития бизнеса.

«Вопрос облегчения визового режима с Великобританией для граждан Казахстана стоит на повестке дня. Эту тему мы поднимали в декабре во время визита министра иностранных дел в Лондон, затем в январе - на межправительственной комиссии. Осенью мы его вновь поднимем в рамках межведомственных политконсультаций», - поделился с собственным корреспондентом МИА «Казинформ» Магжан Ильясов.

Фото: gov.kz

К слову, данный непростой вопрос относится к компетенции министерства внутренних дел Великобритании, руководитель которого, Суэлла Браверман, известна своим жестким подходом к вопросам миграции.

Как бы то ни было, почти десять лет назад Казахстан принял решение об установлении в одностороннем порядке безвизового режима для граждан Великобритании. Теперь очередь Лондона действовать в визовом вопросе и продемонстрировать насколько далеко британские партнеры готовы пойти по пути сотрудничества с Астаной.