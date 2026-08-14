Казахстан вдвое сократил объем банковских стрессовых активов

Объем стрессовых активов в банковской системе Казахстана с 2017 года сократился более чем в два раза — с 7,7 до 3,1 трлн теңге. Параллельно в стране формируется полноценный рынок проблемных активов с участием частных инвесторов и цифровых площадок, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка.

Об этом сообщил первый заместитель председателя Агентства Тимур Абилкасымов на 10-й Международной конференции Международного форума государственных компаний по управлению активами IPAF, которая прошла в Астане.

По его словам, для снижения уровня проблемных активов в Казахстане внедрен риск-ориентированный надзор на основе модели SREP. Ежегодная оценка качества активов AQR позволяет выявлять риски на балансах банков, а регулярное стресс-тестирование — оценивать устойчивость финансового сектора к возможным экономическим шокам.

Важным этапом стало принятие нового Закона «О банках и банковской деятельности», подписанного Главой государства в январе текущего года. Он создал основу для дальнейшего развития международных стандартов регулирования и надзора.

— Наряду с построением превентивного надзора Агентством проведена масштабная работа по очистке банковских балансов, что позволило сократить объем стрессовых активов в банковской системе с 2017 года более чем в два раза — с 7,7 до 3,1 триллиона теңге. Этот результат стал необходимым фундаментом для перехода на новый этап. Выполняя поручение Главы государства, мы приступили к формированию полноценного ликвидного рынка стрессовых активов на рыночных принципах, — отметил Тимур Абилкасымов.

В 2022 году право приобретать стрессовые активы получили частные инвесторы, в том числе нерезиденты. Также был сформирован институт сервисных компаний по доверительному управлению такими активами и установлены предельные сроки их нахождения на балансах банков.

В 2023 году был устранен налоговый арбитраж для резидентов и нерезидентов, что, по данным Агентства, создало более благоприятные условия для привлечения иностранного капитала.

Следующим этапом стала цифровизация купли-продажи стрессовых активов. В 2024 году была создана инфраструктура вторичного рынка и запущены две аккредитованные платформы — DMAS и Debex.

На сегодня через них проведено 408 аукционов, а общий объем реализованных активов составил 310 млрд теңге.

Цифровые площадки должны повысить прозрачность ценообразования и сократить разрыв между ожиданиями продавцов и покупателей проблемных активов.

Кроме того, новыми пруденциальными нормами максимальный срок нахождения стрессовых активов на балансах финансовых организаций ограничен тремя годами.

В Агентстве рассчитывают, что дальнейшее развитие рынка будет зависеть от масштабов привлечения капитала и институциональных инвесторов. Площадка IPAF, по оценке регулятора, позволит объединить усилия стран региона для формирования более ликвидного рынка стрессовых активов в Азии.

Ранее сообщалось, что активы банков Казахстана выросли на 15%. Подробнее в материале.