Активы банков Казахстана выросли на 15%

В 2025 году финансовый сектор Казахстана функционировал в условиях внешней неопределенности и инфляционного давления, при этом сохранил устойчивость и продемонстрировал рост ключевых показателей. Об этом говорится в отчете Агентства по регулированию и развитию финансового рынка, передает корреспондент агентства Kazinform.

Совокупные активы банков увеличились на 15% и составили 70,8 трлн тенге. В рамках надзорных процедур SREP, оценки качества активов (AQR) и стресс-тестирования уровень достаточности капитала банков находился на уровне 16,1–17,7%, что превышает минимальные регуляторные требования.

По итогам надзорных оценок банкам были установлены индивидуальные надбавки и буферы капитала. В рамках работы с проблемными активами через цифровые платформы реализовано стрессовых активов на 227,6 млрд тенге, а в экономический оборот возвращено неработающих активов на 822,8 млрд тенге.

Стоит отметить, в 2026 году Казахстан занял 67-е место в Индексе Целей устойчивого развития среди 169 стран, улучшив свою позицию на три пункта по сравнению с 2025 годом.