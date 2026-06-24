Казахстан опережает ряд стран G20 в рейтинге устойчивого развития

В 2026 году Казахстан занял 67-е место в Индексе Целей устойчивого развития среди 169 стран, улучшив свою позицию на три пункта по сравнению с 2025 годом, передает Kazinform со ссылкой на Институт экономических исследований.

Общий балл страны вырос с 71,5 до 72,0.

Важно отметить, что в отчете SDSN основной акцент сделан на необходимости практических механизмов реализации ЦУР в условиях приближения к завершению Повестки дня до 2030 года.

Казахстан опережает ряд стран G20, включая Индонезию (74-е место; 70,8 балла), Мексику (75-е место; 70,5 балла), Турцию (77-е место; 70,2 балла), Индию (94-е место; 68,3 балла), Саудовскую Аравию (104-е место; 65,9 балла) и ЮАР (109-е место; 65,2 балла).

— В целом Казахстан демонстрирует смешанную динамику в достижении Целей устойчивого развития. По ряду направлений наблюдается устойчивый прогресс и улучшение показателей, однако отдельные сферы по-прежнему требуют дополнительного внимания. Страна практически ликвидировала бедность и находится на траектории достижения соответствующей цели. Позитивные результаты также отмечаются в обеспечении продовольственной безопасности, развитии чистой энергетики, а также в сферах водоснабжения и санитарии, инфраструктуры и инноваций, — отметили в Институте экономических исследований.

Так, по ЦУР 1 «Ликвидация нищеты» Казахстан традиционно демонстрирует результаты, сопоставимые с показателями ряда стран ОЭСР. По индикатору «Доля населения, живущего менее чем на 3,00 доллара США в день», значение составляет 0,8%, что близко к показателям Латвии (0,5%), Венгрии (0,6%) и Норвегии (0,1%).

По ЦУР 2 «Ликвидация голода» экспорт опасных пестицидов снизился с 3,8 до 3,5 тонны на миллион человек населения.

По ЦУР 3 «Хорошее здоровье и благополучие» смертность детей в возрасте до пяти лет сократилась с 9,6 до 9,4 на 1 000 живорождений.

По ЦУР 6 «Чистая вода и санитария» улучшился доступ населения к базовым услугам питьевого водоснабжения — с 95,4% до 97,8%. Одновременно забор пресной воды снизился с 34,6% до 33,6%, а объем воды, содержащейся в импортируемых товарах, производство которых требует дефицитных водных ресурсов, сократился с 2 248,3 м³ до 2 165,8 м³ на душу населения.

По ЦУР 9 «Индустриализация, инновации и инфраструктура» заметно выросло число подключений к мобильному широкополосному интернету — с 91,6 до 119 на 100 человек. Средний показатель казахстанских университетов в рейтинге TimesHigherEducation увеличился с 30,1 до 32,1, а количество патентных заявок возросло с 79,7 до 82,1 на миллион человек населения.

В то же время по отдельным направлениям сохраняется необходимость дальнейшего прогресса. По сравнению с 2025 годом отмечается ухудшение ряда показателей в сфере образования, а также наблюдается стагнация по отдельным индикаторам, связанным с правосудием и эффективностью институтов.

Кроме того, требуется продолжить работу по направлениям, которые в Индексе ЦУР по-прежнему относятся к категориям «серьезных» и «значительных» вызовов. К ним относятся обеспечение гендерного равенства, развитие чистой энергетики, ответственное потребление и производство, сокращение неравенства, борьба с изменением климата и сохранение экосистем суши.

Индекс UN-Mi, представленный в отчете SDSN, оценивает уровень поддержки странами принципов мультилатерализма в системе ООН. Индекс охватывает все 193 государства — члена ООН и формируется на основе шести ключевых индикаторов: ратификации международных договоров ООН, голосования в Генеральной Ассамблее ООН, участия в организациях системы ООН, уровня милитаризации, применения односторонних принудительных мер и вклада в бюджет ООН. В 2026 году средний показатель UN-Mi составил 65 баллов из 100. Казахстан занял 31-е место с результатом 77,4 балла, что позволяет отнести страну к группе государств с очень высоким уровнем поддержки принципов мультилатерализма в системе ООН.

В отчете SDSN 2026 также впервые представлен экспертный опрос, оценивающий усилия правительств по внедрению ЦУР в систему государственного управления. Опрос охватывает такие аспекты, как интеграция ЦУР в государственную политику и стратегии, систему показателей, бюджетное планирование и механизмы межведомственной координации. Казахстан стал единственной страной Центральной Азии, включенной в данное исследование, и получил положительные оценки по 5 из 7 направлений, что подтверждает стратегическую значимость ЦУР в системе государственной политики страны.

При интерпретации результатов Индекса ЦУР следует учитывать ряд ограничений. Итоговые оценки зависят от доступности, качества и сопоставимости данных между странами. Значения индикаторов формируются на основе как официальных, так и неофициальных источников, при этом в отчете не всегда приводится их детальная детализация. Кроме того, на результаты могут влиять особенности методологии, включая нормализацию показателей и использование расчетных значений по отдельным индикаторам. В этой связи Индекс ЦУР следует рассматривать прежде всего как инструмент мониторинга и международного сопоставления прогресса, а не как окончательную оценку достижений страны в области устойчивого развития.

— В целом результаты Индекса ЦУР свидетельствуют о поступательном продвижении Казахстана в достижении Целей устойчивого развития и укреплении институциональной базы их реализации. Вместе с тем для дальнейшего прогресса требуется усиление мер в таких сферах, как образование, гендерное равенство, чистая энергетика, ответственное потребление и производство, сокращение неравенства, борьба с изменением климата, сохранение экосистем суши, а также обеспечение правосудия и повышение эффективности государственных институтов, — резюмировали в в Институте экономических исследований.

Цели устойчивого развития (ЦУР) — это 17 глобальных целей ООН, направленных на искоренение бедности, защиту окружающей среды и обеспечение устойчивого развития к 2030 году. В Казахстане координацию работы по достижению ЦУР осуществляет Секретариат по Целям устойчивого развития, функционирующий на базе Института экономических исследований.

Ранее Fitch оценило устойчивость экономики Казахстана и сохранило рейтинг BBB.