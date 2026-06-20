Fitch оценило устойчивость экономики Казахстана и сохранило рейтинг BBB

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило суверенный кредитный рейтинг Казахстана на уровне «BBB», прогноз «Стабильный», передает агентство Kazinform со ссылкой на Министерство национальной экономики РК.

По оценке агентства, рейтинг Казахстана поддерживается сильной внешней позицией страны, значительным объемом чистых иностранных активов, а также низким уровнем правительственного долга.

Fitch отмечает, что более высокие цены на нефть в 2026 году будут способствовать дальнейшему укреплению внешней позиции Казахстана. Валютные активы Национального фонда достигли 66,4 млрд долларов США по состоянию на конец мая 2026 года, увеличившись по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. По прогнозам агентства, позиция Казахстана по чистым иностранным активам останется одной из сильнейших среди стран с сопоставимым рейтингом.

Дополнительную поддержку внешней устойчивости оказывают валовые международные резервы страны, объем которых достиг 67,6 млрд долларов США в мае 2026 года. Существенный вклад в рост резервов обеспечивается высокой стоимостью золота на мировых рынках.

Агентство прогнозирует сохранение низкого уровня правительственного долга — около 23% ВВП в 2026–2027 годах.

Аналитики отметили, что экономика Казахстана выросла на уровне 6,5% в 2025 году, при этом рост носил широкий характер и сопровождался значительным увеличением показателей транспортного сектора. Fitch ожидает, что несырьевые отрасли, включая транспорт, обрабатывающую промышленность и сферу услуг, продолжат поддерживать экономическую активность в среднесрочной перспективе.