Казахстан — важный игрок в обеспечении цифровой безопасности — экс-президент Хорватии

— Казахстан сегодня придает большое значение цифровизации экономики и государственных услуг. На Ваш взгляд, как региональное сотрудничество, в том числе между Казахстаном и Хорватией, может способствовать укреплению устойчивости к киберугрозам и стимулировать инновации в цифровой сфере?

— Безусловно, как региональное, так и глобальное сотрудничество крайне важно для предотвращения кибератак и повышения устойчивости цифровых систем. Если кибератакам подвергаются ваши соседи, и их системы безопасности оказываются уязвимыми, это может повлиять и на вашу защиту. Технологии развиваются с колоссальной скоростью, и в этой связи мы должны тесно сотрудничать. Необходимо проводить совместные учения, обмениваться информацией и лучшими практиками, разрабатывать общие соглашения и институционализировать сотрудничество. Важным шагом станет внедрение мер по укреплению доверия, которые обеспечат предсказуемость и ответственность. Мы можем начать с наиболее очевидных направлений, таких как защита детей от сексуального насилия в интернете, защита школ, больниц, стратегически важной инфраструктуры и т. д. Существует множество сфер, в которых Хорватия может перенять опыт Казахстана, и наоборот — например, в развитии электронного Правительства, цифровой идентификации, электронных документов для граждан и защиты цифровой личности. Это важно для обеспечения прозрачного и эффективного государственного управления.

— Как Вы оцениваете потенциал Казахстана в укреплении архитектуры евразийской безопасности с учетом его геополитического положения между Европой и Азией?

— Геополитическое положение Казахстана, безусловно, является одним из его главных стратегических преимуществ. Он буквально соединяет Европу и Азию, выступая мостом, связывающим торговлю, политику, экономику и другие сферы. Я высоко ценю универсальную роль Казахстана в обеспечении мира и безопасности. После обретения независимости Казахстан добровольно отказался от ядерного оружия и сегодня активно участвует во многих международных форумах, включая ОБСЕ, которая также объединяет европейское и азиатское пространство. Казахстан вносит значительный вклад в обеспечение международной и региональной безопасности. В этом контексте Казахстан и Хорватия могут стать связующим звеном между двумя регионами, и я вижу множество направлений для нашего будущего сотрудничества.

— В свете растущего значения цифровой экономики и кибербезопасности, какие шаги могут предпринять евразийские страны для углубления интеграции и совместного реагирования на трансграничные вызовы?

— Сегодня доступ к цифровым технологиям — это то же самое, что в прошлом был доступ к электричеству. Развитие цифровой инфраструктуры имеет первостепенное значение. Мы должны обеспечить вовлеченность всех граждан, предоставить им возможности для онлайн-обучения, удаленной работы, цифрового взаимодействия. Такие связи и сетевое взаимодействие могут способствовать решению и других вопросов в рамках двусторонних и региональных отношений. Защищая цифровую среду, мы по сути защищаем и офлайн-общество — наши экономики, наши сообщества, наше право на свободу и мир. Поэтому нужно не просто практическое, но и институциональное сотрудничество между государствами региона. Заключение взаимных соглашений, направленных на закрепление позитивного взаимодействия, позволит укрепить доверие и сформировать общий подход к решению чувствительных региональных вопросов. В этом процессе Казахстан способен сыграть важную объединяющую роль.

— В эпоху стремительного развития искусственного интеллекта и цифровых технологий меняется и сама дипломатия. Какие совместные инициативы в сфере цифровой дипломатии и инноваций могли бы стать новыми точками роста для сотрудничества наших стран?

— Действительно, дипломатия трансформируется, но, к сожалению, технологии развиваются гораздо быстрее, чем дипломатические инструменты. Дипломатии необходимо адаптироваться к этим изменениям. Мы должны внимательно отслеживать развитие новых технологий, включая ИИ, квантовые компьютеры, данные. Я приветствую инициативу ООН по созданию экспертной группы по искусственному интеллекту. Хотя эта группа не будет обладать полномочиями для реализации политики, она сможет эффективно мониторить происходящие процессы, что крайне важно. Прежде чем разрабатывать политику и решения, необходимо выявить и понять тенденции, чтобы выстроить эффективные механизмы защиты.

Что касается наших систем, то они также должны оставаться ориентированными на человека. Мы должны сосредоточиться на принципах и процессах, а не только на самих технологиях. Вспомним, например, Женевские конвенции — они не упоминают дроны, но их положения сегодня применимы к защите людей от ударов с применением беспилотников. Речь идет не о защите технологий, а о защите людей. То же самое касается и киберсоглашений — они должны быть направлены не только на защиту инфраструктуры, но прежде всего на защиту самого ценного — человеческого измерения, наших граждан. Обмен информацией, совместное выявление уязвимостей, предупреждение и помощь в наращивании потенциала — вот путь вперед. Я надеюсь, что Казахстан и Хорватия продолжат сотрудничество, связывая два континента, как когда-то это делал Шелковый путь. Надеюсь, что мы создадим новый виртуальный Шелковый путь, который будет объединять нас через цифровизацию.

