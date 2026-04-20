Казахстан, Узбекистан и Азербайджан будут экспортировать «зеленую» энергию в Европу

Налаженное стратегическое сотрудничество между Казахстаном, Узбекистаном и Азербайджаном является историческим шагом, способствующим не только укреплению региональной энергетической безопасности, но и выводу «зеленой» трансформации в глобальном масштабе на новый уровень.

В основе этой грандиозной инициативы лежат, прежде всего, взаимное доверие, крепкая дружба и высокая ответственность лидеров трех братских государств перед будущими поколениями.

Стратегия «зеленого» развития Узбекистана

В последние годы в Узбекистане проводятся масштабные и интенсивные реформы по использованию возобновляемых источников энергии. На сегодняшний день в различных регионах страны введены в эксплуатацию 15 солнечных и 5 ветряных электростанций общей мощностью 5 582 МВт, которые производят «зеленую» энергию для населения и экономики страны. Примечательно, что мощность солнечных фотоэлектрических станций составляет 3 930 МВт, а ветряных электростанций — 1 652 МВт. В целях обеспечения стабильности энергоснабжения дополнительно введены в эксплуатацию 12 систем хранения энергии общей мощностью 1545 МВт.

Если обратиться к цифрам, то только в 2025 году солнечные и ветряные электростанции смогли произвести 10,5 млрд кВт ч электроэнергии. С начала 2026 года до 15 апреля этот показатель превысил 2,5 млрд кВт ч, а к концу года планируется довести его до 15 млрд кВт ч. К 2030 году Узбекистан станет настоящим центром «зеленой» энергетики: общая мощность солнечных и ветряных электростанций достигнет 21 ГВт, а 54 % общей электроэнергии, вырабатываемой в стране, будет приходиться именно на возобновляемые источники. В результате будет сэкономлено 18 млрд кубометров природного газа в год и предотвращен выброс в атмосферу 25 млн тонн вредных газов.

Региональная солидарность: стратегический выбор

В достижении таких высоких рубежей решающее значение имеют отношения со странами региона. В ходе недавнего визита Президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева в Узбекистан лидеры двух стран определили приоритетные направления развития отраслей, в частности, энергетики. Эти дружественные отношения гарантируют энергетическую стабильность не только двух стран, но и всего региона.

Благодаря дальновидной политике и дружбе глав трех стран — Казахстана, Узбекистана и Азербайджана — реализуется проект «Зеленый коридор». Этот путь, начавшийся с Меморандума о взаимопонимании в мае 2024 года, еще больше укрепился соглашением о стратегическом партнерстве, подписанным президентами трех стран на международном саммите COP-29 в Баку в ноябре того же года. Этот исторический документ открыл новую эру не только в производстве энергии, но и в ее передаче.

«Зеленый коридор» — практические шаги к будущему

Последовательно продолжаются практические этапы проекта. В рамках учредительного договора, подписанного 27 декабря 2024 года, национальные операторы Казахстана, Узбекистана и Азербайджана — АО «KEGOC», АО «Национальные электрические сети Узбекистана» и ОАО «Азерэнержи» — объединились ради единой цели. Переговоры, состоявшиеся в начале 2025 года в Ташкенте с участием представителей Министерства энергетики Королевства Саудовская Аравия, еще раз подтвердили международный авторитет проекта.

Создание 1 июля 2025 года в городе Баку общества с ограниченной ответственностью «Green Corridor Alliance» создало институциональную основу проекта. Для разработки технико-экономического обоснования проекта привлечена всемирно известная итальянская компания «CESI, » и согласно договору, подписанному с Азиатским банком развития, этот документ будет представлен до начала 2027 года. В настоящее время специалисты трех стран совместно с компанией «CESI» работают над совершенной моделью (технико-экономическим обоснованием) проекта.

Это стратегическое партнерство является важнейшей опорой не только для экспорта «зеленой» энергии в Европу, но и для перехода Центральной Азии и Каспийского региона к единой, экологически чистой и цифровой энергетической системе.