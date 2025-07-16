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    12:20, 16 Июль 2025 | GMT +5

    Казахстан увеличил экспорт зерна на 58,4%

    По данным АО «НК «Қазақстан темір жолы», с сентября 2024 года по 10 июля 2025 года объем экспорта зерна нового урожая из Казахстана составил 9,3 млн тонн. Это на 58,4% больше по сравнению с аналогичным периодом 2023–2024 годов, передает агентство Kazinform.

    зерно
    Фото: Минсельхоз

    Как сообщили в Министерстве сельского хозяйства РК, рост объемов экспорта подтверждает высокий спрос на казахстанское зерно на внешних рынках и свидетельствует о результативности реализуемых мер по расширению географии поставок и модернизации логистической инфраструктуры.

    — Ключевые направления экспорта: Узбекистан — 3,4 млн тонн (+ 32,8%), Таджикистан — 1,3 млн тонн (+ 45,8%), Афганистан — 309 тысяч тонн (+ 49,2%), Кыргызстан — 238 тысяч тонн (+ 96%), Иран — 974 тысячи тонн (рост в 17,5 раза), Азербайджан — 713 тысяч тонн (рост в 118,8 раза), — говорится в сообщении.

    Напомним, 18 июня транзитный контейнерный поезд с высококачественной пшеницей прибыл в китайский порт Ляньюньган. Это был первый из восьми составов с зерном, предназначенных для Вьетнама и отправленных Продкорпорацией по мультимодальному маршруту.

    Казахстанская пшеница также была отправлена железнодорожным транспортом во Вьетнам через Китай.

    Ранее сообщалось, что Казахстан постепенно укрепляет свои позиции в роли крупного экспортера зерна на мировом рынке.

    Теги:
    Минсельхоз Зерно Экспорт КТЖ Экономика
    Гульмира Байзакова
    Гульмира Байзакова
    Автор
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