Казахстан увеличил экспорт зерна на 58,4%

Как сообщили в Министерстве сельского хозяйства РК, рост объемов экспорта подтверждает высокий спрос на казахстанское зерно на внешних рынках и свидетельствует о результативности реализуемых мер по расширению географии поставок и модернизации логистической инфраструктуры.

— Ключевые направления экспорта: Узбекистан — 3,4 млн тонн (+ 32,8%), Таджикистан — 1,3 млн тонн (+ 45,8%), Афганистан — 309 тысяч тонн (+ 49,2%), Кыргызстан — 238 тысяч тонн (+ 96%), Иран — 974 тысячи тонн (рост в 17,5 раза), Азербайджан — 713 тысяч тонн (рост в 118,8 раза), — говорится в сообщении.

Напомним, 18 июня транзитный контейнерный поезд с высококачественной пшеницей прибыл в китайский порт Ляньюньган. Это был первый из восьми составов с зерном, предназначенных для Вьетнама и отправленных Продкорпорацией по мультимодальному маршруту.

Казахстанская пшеница также была отправлена железнодорожным транспортом во Вьетнам через Китай.

Ранее сообщалось, что Казахстан постепенно укрепляет свои позиции в роли крупного экспортера зерна на мировом рынке.