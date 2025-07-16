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    10:36, 16 Июль 2025 | GMT +5

    Казахстанская пшеница доставлена во Вьетнам

    Казахстанская пшеница была отправлена железнодорожным транспортом во Вьетнам через Китай, передает агентство Kazinform со ссылкой на АО «НК «Қазақстан темір жолы».

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    Фото: Александр Павский/ Kazinform

    — Свыше 15 тысяч тонн казахстанской пшеницы экспортировано во Вьетнам через территорию Китая железнодорожным транспортом. Зерновой груз был доставлен в порт Хайфон (Вьетнам) через пограничные переходы Достык и Алтынколь, — сообщили в нацкомпании.

    Экспорт осуществлялся с мая по июль 2025 года. Всего было сформировано и отправлено восемь составов со станций Азат, Акколь и Кокшетау Акмолинской области.

    Напомним, 18 июня транзитный контейнерный поезд с высококачественной пшеницей прибыл в китайский порт Ляньюньган. Это был первый из восьми составов с зерном, предназначенных для Вьетнама и отправленных Продкорпорацией по мультимодальному маршруту.

    Ранее сообщалось, что Казахстан постепенно укрепляет свои позиции в роли крупного экспортера зерна на мировом рынке.

     

    Теги:
    Вьетнам Казахстан Торговля КТЖ
    Наталья Мосунова
    Наталья Мосунова
    Автор
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