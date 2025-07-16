Казахстанская пшеница доставлена во Вьетнам

— Свыше 15 тысяч тонн казахстанской пшеницы экспортировано во Вьетнам через территорию Китая железнодорожным транспортом. Зерновой груз был доставлен в порт Хайфон (Вьетнам) через пограничные переходы Достык и Алтынколь, — сообщили в нацкомпании.

Экспорт осуществлялся с мая по июль 2025 года. Всего было сформировано и отправлено восемь составов со станций Азат, Акколь и Кокшетау Акмолинской области.

Напомним, 18 июня транзитный контейнерный поезд с высококачественной пшеницей прибыл в китайский порт Ляньюньган. Это был первый из восьми составов с зерном, предназначенных для Вьетнама и отправленных Продкорпорацией по мультимодальному маршруту.

Ранее сообщалось, что Казахстан постепенно укрепляет свои позиции в роли крупного экспортера зерна на мировом рынке.