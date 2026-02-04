РУ
    12:49, 04 Февраль 2026 | GMT +5

    Казахстан увеличил число олимпиад с выплатами призерам и учителям

    И.о. министра просвещения подписал приказ о внесении изменений в Перечень международных олимпиад по общеобразовательным предметам, передает агентство Kazinform.

    школьники, олимпида
    Фото: Минпросвещения РК

    Согласно обновленному списку, победители и призеры этих соревнований, а также педагоги, подготовившие учащихся, будут получать единовременное вознаграждение из средств государственного бюджета.

    В обновлённой редакции перечня теперь указаны следующие международные олимпиады:

    • международные олимпиады по общеобразовательным предметам;
    • международная олимпиада по математике (International Mathematical Olympiad (Интернейшэнал Математикал Олимпиад);
    • международная олимпиада по физике (International Physic Olympiad) (Интернейшэнал Физик Олимпиад);
    • международная олимпиада по химии (International Chemistry Olympiad (Интернейшэнал Кэмистри Олимпиад);
    • международная олимпиада по биологии (International Biology Olympiad) (Интернейшэнал Байолоджи Олимпиад);
    • международная олимпиада по географии (International Geography Olympiad (Интернейшэнал Джиографи Олимпиад);
    • международная олимпиада по информатике (International Olympiad in Informatic (Интернейшэнал Олимпиад Ин Информатик);
    • международная олимпиада по лингвистике (International Linguistic Olympiad (Интернейшэнал Лингуистик Олимпиад).

    Также в него добавлены международный конкурс научных проектов, международный конкурс Regeneron International Science and Engineering Fair (Редженерон Интернешнл энд Сайенс Фэйр).

    Приказ вступает в силу с 4 февраля 2026 года.

    Напомним, в декабре прошлого года казахстанские школьники выиграли шесть медалей на Международной естественно-научной олимпиаде.

