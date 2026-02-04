Казахстан увеличил число олимпиад с выплатами призерам и учителям

Согласно обновленному списку, победители и призеры этих соревнований, а также педагоги, подготовившие учащихся, будут получать единовременное вознаграждение из средств государственного бюджета.

В обновлённой редакции перечня теперь указаны следующие международные олимпиады:

международные олимпиады по общеобразовательным предметам;

международная олимпиада по математике (International Mathematical Olympiad (Интернейшэнал Математикал Олимпиад);

международная олимпиада по физике (International Physic Olympiad) (Интернейшэнал Физик Олимпиад);

международная олимпиада по химии (International Chemistry Olympiad (Интернейшэнал Кэмистри Олимпиад);

международная олимпиада по биологии (International Biology Olympiad) (Интернейшэнал Байолоджи Олимпиад);

международная олимпиада по географии (International Geography Olympiad (Интернейшэнал Джиографи Олимпиад);

международная олимпиада по информатике (International Olympiad in Informatic (Интернейшэнал Олимпиад Ин Информатик);

международная олимпиада по лингвистике (International Linguistic Olympiad (Интернейшэнал Лингуистик Олимпиад).

Также в него добавлены международный конкурс научных проектов, международный конкурс Regeneron International Science and Engineering Fair (Редженерон Интернешнл энд Сайенс Фэйр).

Приказ вступает в силу с 4 февраля 2026 года.

Напомним, в декабре прошлого года казахстанские школьники выиграли шесть медалей на Международной естественно-научной олимпиаде.