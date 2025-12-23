Казахстан утвердил квоту на иностранную рабочую силу на 2026 год

Согласно документу, квота установлена в процентном отношении к общей численности рабочей силы.

Согласно документу, квота установлена в процентном отношении к общей численности рабочей силы и распределена следующим образом:

0,25% — по разрешениям, которые местные исполнительные органы выдают работодателям;

2,9% — на привлечение трудовых иммигрантов.

Этот приказ вступит в силу 2 января 2026 года.

Ранее сообщалось, что в Казахстане в рамках Концепции миграционной политики до 2030 года создадут цифровую платформу для мониторинга трудовых мигрантов.