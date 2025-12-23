09:26, 23 Декабрь 2025 | GMT +5
Казахстан утвердил квоту на иностранную рабочую силу на 2026 год
В Казахстане утвердили квоту на привлечение иностранной рабочей силы на 2026 год. Соответствующий приказ и. о. министра труда и социальной защиты населения РК подписан 12 декабря 2025 года, передает агентство Kazinform.
Согласно документу, квота установлена в процентном отношении к общей численности рабочей силы и распределена следующим образом:
- 0,25% — по разрешениям, которые местные исполнительные органы выдают работодателям;
- 2,9% — на привлечение трудовых иммигрантов.
Этот приказ вступит в силу 2 января 2026 года.
Ранее сообщалось, что в Казахстане в рамках Концепции миграционной политики до 2030 года создадут цифровую платформу для мониторинга трудовых мигрантов.