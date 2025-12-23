РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    09:26, 23 Декабрь 2025 | GMT +5

    Казахстан утвердил квоту на иностранную рабочую силу на 2026 год

    В Казахстане утвердили квоту на привлечение иностранной рабочей силы на 2026 год. Соответствующий приказ и. о. министра труда и социальной защиты населения РК подписан 12 декабря 2025 года, передает агентство Kazinform.

    трудовые мигранты
    Фото: Виктор Федюнин/Kazinform

    Согласно документу, квота установлена в процентном отношении к общей численности рабочей силы.

    Согласно документу, квота установлена в процентном отношении к общей численности рабочей силы и распределена следующим образом:

    • 0,25% — по разрешениям, которые местные исполнительные органы выдают работодателям;
    •  2,9% — на привлечение трудовых иммигрантов.

    Этот приказ вступит в силу 2 января 2026 года.

    Ранее сообщалось, что в Казахстане в рамках Концепции миграционной политики до 2030 года создадут цифровую платформу для мониторинга трудовых мигрантов.

    Теги:
    Занятость Минтруда и соцзащиты РК Иностранцы Трудовые мигранты
    Адия Абубакир
    Адия Абубакир
    Автор
    Сейчас читают