Цифровую платформу для мониторинга трудовых мигрантов создадут в Казахстане

Документ направлен на формирование безопасной и управляемой миграционной системы и сейчас находится на рассмотрении Правительства.

Основными целями Концепции миграционной политики в ведомстве назвали — качественное управление миграционными потоками, баланс внутренней и внешней миграции и развитие человеческого капитала.

Совершенствование системы учета миграционных потоков

Концепция предусматривает создание единого цифрового контура миграционного мониторинга на базе платформы migration.enbek.kz. В системе планируется объединить данные Минтруда, МВД, МИД, Миннауки и других ведомств.

— Это позволит формировать полную и достоверную картину миграционных процессов, включая данные о въезде, пребывании, обучении, трудовой деятельности и социальном положении мигрантов. На основе собранных данных будет обеспечено прогнозирование миграционных тенденций, разработка аналитических отчетов и принятие своевременных управленческих решений, — отметили в Минтруда.

Платформу также интегрируют с Национальной образовательной базой данных и другими государственными системами для мониторинга трудоустройства выпускников, переселенцев и участников госпрограмм.

Стимулирование и упорядочение трудовой миграции

В рамках этого документа планируют заключить межрегиональные меморандумы выбытия и приема рабочей силы, лучше регулировать привлечение иностранной рабочей силы и развивать мобильное предпринимательство.

Особое внимание уделено поддержке внутренних переселенцев и қандасов. Для этого установят ежегодные региональные квоты на переселение и расселение в северных, восточных и центральных областях страны.

— В этих регионах будут развиваться проекты, направленные на повышение доходов сельского населения, в том числе через льготное кредитование личных подсобных хозяйств, развитие кооперации и стимулирование малого бизнеса, — пояснили в ведомстве.

Совершенствование механизмов управления внешней миграцией

В части внешней миграции Концепция ориентирована на защиту прав казахстанцев, работающих за рубежом, и привлечение квалифицированных иностранных специалистов. В рамках этого планируется заключить двусторонние соглашения с рядом стран Европы и Азии, а также создать цифровую платформы мониторинга граждан, выезжающих за границу с целью трудоустройства, и в целом развивать международное сотрудничество.

— Большое внимание уделяется привлечению квалифицированных иностранных специалистов и иностранных студентов. Планируется создание отраслевых университетов, проведение профориентационных кампаний в странах Центральной Азии, — отметили в министерстве.

Также предусмотрены меры по поддержке кандасов, возвращающихся в Казахстан. В частности, планируется разработка единого стандарта интеграции, развитие региональных программ расселения и совершенствование карты «Ата жолы».

В Минтруда отмечают, что реализация Концепции не потребует дополнительных средств из государственного бюджета и не повлечет негативных общественно-политических последствий. Уже подготовлен план действий, включающий 73 мероприятия и 14 целевых индикаторов.

Ранее Премьер-министр Олжас Бектенов поручил ужесточить контроль за миграционными потоками на фоне глобальных геополитических изменений и роста миграционных потоков.