Казахстан утвердил Концепцию торговой политики до 2030 года

По данным Правительства, торговля остается одной из ключевых сфер экономики. В 2024 году в ней были заняты более 1,5 млн человек, это 16,6% всех работающих по стране. За последние 10 лет отрасль создала 228 тысяч рабочих мест. Также в 2024 году в торговом секторе было зарегистрировано свыше 806 тысяч бизнес-субъектов, что составляет более трети всех предприятий Казахстана.

Миссия торговой политики до 2030 года — выстроить устойчивые и прозрачные связи между производством, хранением и продажей товаров на внутреннем и внешнем рынках. Такая система должна обеспечивать комфортные условия для всех участников:

потребителям — доступ к отечественным и зарубежным товарам по справедливой цене;

производителям — предсказуемые каналы сбыта;

бизнесу — легальные и удобные условия для работы.

— Концепция направлена на формирование экосистемы торговли, основанной на цифровых технологиях, высокой эффективности торговых процессов, на принципах честной конкуренции, защите интересов потребителей, поддержке отечественного производства, интеграции в глобальные цепочки поставок и развитии Казахстана как ключевого торгового и логистического хаба Центральной Азии, — подчеркивается в документе.

Торговля рассматривается как самостоятельная отрасль экономики со своими приоритетами, вызовами и стратегией развития. Главные цели — защита экономических интересов страны и граждан.

Три ключевых направления развития включают создание экосистемы современной торговли, поддержку отечественного производства и рост экспорта, а также усиление защиты прав потребителей.

Создание экосистемы современной торговли охватывает цифровую трансформацию отрасли, внедрение инновационных технологий, развитие электронных и биржевых форматов торговли, а также оцифровку рынков и оптовых площадей.

Планируется создание прозрачной системы маркировки и прослеживаемости товаров; интеграция государственных информационных систем; развитие франчайзинга и кооперативов; отдельный закон о электронной торговле; масштабное обновление форматов ритейла, от торговых сетей до стрит-ритейла.

Политика поддержки отечественного производства и рост экспорта предполагает переход от модели «купи-продай» к «произведи-продай». Это должно увеличить долю отечественных товаров на внутреннем рынке и обеспечить рост несырьевого экспорта.

Для этого государство расширит применение тарифных и нетарифных мер, а также усилит поддержку экспортеров продукции с высокой добавленной стоимостью.

Для усиления защиты прав потребителей планируется совершенствование механизмов контроля качества товаров и услуг, усиление нормирования и сертификации, а также принятие поправок в законодательство о защите прав потребителей.

Концепция включает конкретные целевые показатели:

рост индекса физического объема торговли — с 107% в 2025 году до 110,2% к 2030 году;

увеличение производительности труда — с 121,9% до 171%;

рост инвестиций в основной капитал — с 1,22 трлн тенге до 2,7 трлн тенге;

снижение доли теневой экономики в торговле — с 3,02% до 2,42%;

увеличение доли биржевой торговли — до 27% (с нынешних 10%);

рост доли e-commerce — с 15% до 20%;

увеличение доли современных форматов торговли — с 44% до 72%;

рост несырьевого экспорта — с 41 млрд до 52 млрд долларов США;

повышение эффективности регулирования в сфере защиты прав потребителей — с 74,7% до 80,7%;

рост измерительных возможностей эталонов Казахстана — с 3,4% до 14,5%.

Ранее сообщалось, что электронная торговля в Казахстане выросла в семь раз.