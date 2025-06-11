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    16:37, 11 Июнь 2025 | GMT +5

    Казахстан утвердил концепцию развития гражданской беспилотной авиации до 2031 года

    Правительство Казахстана утвердило Концепцию развития гражданской беспилотной авиации на 2025–2031 годы, передает корреспондент агентства Kazinform.

    БПЛА
    Фото: Александр Павский/ Kazinform

    Документ определяет стратегическое видение и ключевые шаги по развитию отрасли, которая сегодня считается одной из самых быстрорастущих как в мире, так и в нашей стране.

    Беспилотные авиационные системы (БАС) или попросту дроны становятся все более востребованными как в коммерческих целях, так и в государственном управлении. По оценкам Международной организации гражданской авиации (ИКАО), мировой рынок логистики и транспортных услуг, поддерживаемых БАС, вырастет с 11 млрд долларов в 2022 году до 29 млрд долларов в 2027. Другие источники оценивают объем рынка в 35,28 млрд долларов уже в 2024 году с прогнозом роста до 67,64 млрд долларов к 2029 году.

    В рамках утвержденной Концепции в Казахстане планируется:

    • развитие нормативной базы;
    • подготовка профессиональных кадров;
    • стимулирование научных и технологических разработок;
    • локализация производства компонентов БАС;
    • расширение применения дронов в сельском хозяйстве, промышленности, энергетике и других отраслях.

    Казахстан стал первой страной на территории СНГ, утвердившей полноценные правила в области беспилотной авиации. Сейчас в стране зарегистрировано более 1450 дронов, выдано около 900 сертификатов операторам, 78 разрешений на полеты над густонаселенными районами и 56 разрешений юрлицам на проведение авиационных работ: картография, геодезия, мониторинг, химическая обработка полей и др.

    Сформировано 5 учебных центров, где готовят операторов беспилотников, а с 2027 года начнется реализация национальных научных стратегий в этой сфере.

    Спрос на дроны со стороны госструктур стабильно растет. В 2024 году на закуп беспилотников потратили около 1,1 млрд тенге.

    К 2031 году за счет реализации Концепции в Казахстане будут:

    • 5000 профессиональных операторов и пилотов дронов по всей стране;
    • 80% колледжей и вузов обучать основам беспилотной авиации;
    • не менее 30% компаний в сельском хозяйстве, промышленности и энергетике применят БАС в работе;
    • до 10% компонентов дронов будут производиться внутри страны;
    • не менее трех казахстанских разработок в сфере беспилотников выйдут на международные рынки.

    Ранее сообщалось, что высокотехнологичные дроны планируют производить в Казахстане. 

    О том, как беспилотники меняют науку и бизнес в Казахстане — читайте в нашем материале

    Теги:
    Технологии Беспилотники Авиация
    Дамира Кеңесбай
    Дамира Кеңесбай
    Автор
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