Казахстан утвердил концепцию развития гражданской беспилотной авиации до 2031 года

Документ определяет стратегическое видение и ключевые шаги по развитию отрасли, которая сегодня считается одной из самых быстрорастущих как в мире, так и в нашей стране.

Беспилотные авиационные системы (БАС) или попросту дроны становятся все более востребованными как в коммерческих целях, так и в государственном управлении. По оценкам Международной организации гражданской авиации (ИКАО), мировой рынок логистики и транспортных услуг, поддерживаемых БАС, вырастет с 11 млрд долларов в 2022 году до 29 млрд долларов в 2027. Другие источники оценивают объем рынка в 35,28 млрд долларов уже в 2024 году с прогнозом роста до 67,64 млрд долларов к 2029 году.

В рамках утвержденной Концепции в Казахстане планируется:

развитие нормативной базы;

подготовка профессиональных кадров;

стимулирование научных и технологических разработок;

локализация производства компонентов БАС;

расширение применения дронов в сельском хозяйстве, промышленности, энергетике и других отраслях.

Казахстан стал первой страной на территории СНГ, утвердившей полноценные правила в области беспилотной авиации. Сейчас в стране зарегистрировано более 1450 дронов, выдано около 900 сертификатов операторам, 78 разрешений на полеты над густонаселенными районами и 56 разрешений юрлицам на проведение авиационных работ: картография, геодезия, мониторинг, химическая обработка полей и др.

Сформировано 5 учебных центров, где готовят операторов беспилотников, а с 2027 года начнется реализация национальных научных стратегий в этой сфере.

Спрос на дроны со стороны госструктур стабильно растет. В 2024 году на закуп беспилотников потратили около 1,1 млрд тенге.

К 2031 году за счет реализации Концепции в Казахстане будут:

5000 профессиональных операторов и пилотов дронов по всей стране;

80% колледжей и вузов обучать основам беспилотной авиации;

не менее 30% компаний в сельском хозяйстве, промышленности и энергетике применят БАС в работе;

до 10% компонентов дронов будут производиться внутри страны;

не менее трех казахстанских разработок в сфере беспилотников выйдут на международные рынки.

Ранее сообщалось, что высокотехнологичные дроны планируют производить в Казахстане.

О том, как беспилотники меняют науку и бизнес в Казахстане — читайте в нашем материале.