«Казахская дрон-девушка» рассказала, как беспилотники меняют науку и бизнес в Казахстане

Зарина Кутпанова — одна из первых ученых в Казахстане, использующая дроны в науке. Свой путь в этой сфере она начала более десяти лет назад, когда об этой технологии в стране почти не говорили.

— Все спрашивают: «Почему не музыка? Почему не другая сфера? Почему именно дроны?». У нас в семье две девочки. Поэтому я была как старший сын для отца. Мне нравилось собирать автозапчасти, заниматься ремонтом. С тех пор я начала интересоваться техническими специальностями. В итоге я окончила вуз по специальности «Автоматизация и управление». Эта сфера интересовала меня с самого детства. За это я благодарна своему отцу, — рассказала З. Кутпанова.

Ученая вместе со своими учениками разрабатывает отечественные беспилотники, адаптированные под казахстанские условия и нужды различных отраслей. Ее цель — не просто создать дрон, а научить эффективно применять его в различных сферах — от сельского хозяйства до энергетики. Параллельно она развивает систему подготовки специалистов, чтобы технология работала на практике, а не оставалась на бумаге.

— Сейчас мы вместе с учениками разрабатываем отечественные дроны как отдельную бизнес-идею. Мы производим дроны, привозим различную технику из-за рубежа. Но кто ее будет использовать? У нас не хватает специалистов по управлению дронами. Эта сфера только начинает развиваться. Моя основная цель — обучать людей управлению техникой, — подчеркнула З. Кутпанова.

Она также отметила, что дроны — это не просто летающие камеры, а мощный инструмент для оперативного анализа, мониторинга и принятия решений в экстренных и повседневных ситуациях. По ее словам, важно не только уметь управлять устройством, но и понимать, какие задачи с его помощью можно решить: от оценки последствий стихийных бедствий до диагностики неисправностей в сложных инженерных системах. Эффективное использование дронов начинается с понимания их потенциала и грамотного подхода к каждой конкретной задаче

— Мы можем применять дроны при наводнениях, пожарах и других чрезвычайных ситуациях. С их помощью можно контролировать работу солнечных панелей: есть ли неисправности, какие ячейки нужно заменить и так далее. Если проверять солнечные панели на территории в 1 гектар пешком, это займет очень много времени. С дроном — гораздо удобнее. Также можно выявлять неисправности в высоковольтных линиях электропередач. Дроны активно используются в нефтяной сфере. Чтобы обследовать 200 километров нефтепровода, нужна большая бригада. А с дроном это может сделать один человек, — объясняет специалист.

Однако дрон не может быть универсальным решением — его эффективность зависит от того, насколько точно он подобран под конкретные цели. Для съемки, мониторинга инфраструктуры или работы в экстренных условиях нужны разные устройства с разным набором функций и датчиков. Без понимания задач даже дорогой дрон может оказаться бесполезным.

— Некоторые думают, что купив дрон за 10 тысяч тенге, смогут наблюдать за всем. Но дроны бывают разные. Простые дроны для видеосъемки не выдерживают ветра в Астане, — считает эксперт.

Но и после покупки дрона и освоения навыками управления, трудности не заканчиваются. В Казахстане действуют строгие правила по эксплуатации беспилотников: их нельзя запускать, где угодно и когда угодно. Необходимо пройти регистрацию устройства, получить специальное разрешение и в ряде случаев оформить лицензию пилота. Кроме того, полеты в черте города, рядом с стратегическими объектами или вблизи аэропортов требуют отдельного согласования. Все это требует не только технических знаний, но и правовой грамотности, без которой дрон может стать источником проблем, а не решений.

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