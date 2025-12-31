РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
    19:15, 30 Декабрь 2025 | GMT +5

    Казахстан установил квоту на иностранных работников на 2026 год

    Квота на иностранных работников в 2026 году составит 0,25% от численности рабочей силы в Казахстане, передает агентство Kazinform со ссылкой на Министерство труда и социальной защиты населения.

    Квота на привлечение иностранной рабочей силы будет пересмотрена в РК
    Фото: Министерство труда и социальной защиты населения РК

    В целях защиты внутреннего рынка труда министерством ежегодно устанавливается и распределяется квота на привлечение в Казахстан иностранной рабочей силы (ИРС) по потребностям работодателей. 

    Квота на привлечение ИРС в 2026 году будет распределена на 4 категории следующим образом:

    726 разрешений по первой категории (руководители и их заместители), 3 402 – по второй категории (руководители структурных подразделений).

    Основная часть разрешений относится к третьей (специалисты) и четвертой (квалифицированные рабочие) категориям – 5 893 и 3 131 единиц соответственно. Также на сезонные работы может быть привлечено до 4 994 человек.

    Кроме того, на 2026 год квота на привлечение трудовых иммигрантов для работы в домашних хозяйствах установлена в размере 2,9% по отношению к численности рабочей силы в республике.

    Ранее мы сообщали, какие профессии будут востребованы в Казахстане.

    Теги:
    Минтруда и соцзащиты РК Правительство РК Трудоустройство
    Жанара Мухамедиярова
    Автор
