Казахстан установил квоту на иностранных работников на 2026 год

В целях защиты внутреннего рынка труда министерством ежегодно устанавливается и распределяется квота на привлечение в Казахстан иностранной рабочей силы (ИРС) по потребностям работодателей.

Квота на привлечение ИРС в 2026 году будет распределена на 4 категории следующим образом:

726 разрешений по первой категории (руководители и их заместители), 3 402 – по второй категории (руководители структурных подразделений).

Основная часть разрешений относится к третьей (специалисты) и четвертой (квалифицированные рабочие) категориям – 5 893 и 3 131 единиц соответственно. Также на сезонные работы может быть привлечено до 4 994 человек.

Кроме того, на 2026 год квота на привлечение трудовых иммигрантов для работы в домашних хозяйствах установлена в размере 2,9% по отношению к численности рабочей силы в республике.

