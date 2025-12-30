Какие профессии будут востребованы в Казахстане: обновлены 132 профстандарта

В Реестре профессиональных стандартов на сегодня содержатся 864 профстандарта, которые охватывают более 4,5 тысячи профессий.

Как сообщили в ведомстве, в 2025 году разработка и пересмотр профстандартов проводились с упором на рабочие профессии, а также с учетом влияния генеративного искусственного интеллекта и развития технологий на содержание труда и требования к специалистам.

В новых профессиональных стандартах отражены такие востребованные профессии, как виртуальный проектировщик, цифровой проектировщик (BIM-специалист), оператор беспилотных авиационных систем, специалист по виртуальной и дополненной реальности (VR/AR), инспектор по кибербезопасности и другие.

— Работу по определению необходимости разработки новых или пересмотру действующих профстандартов ведут более 50 отраслевых советов при заинтересованных государственных органах. В них входит свыше 900 человек, среди которых представители госорганов, работодателей, отраслевых объединений (ассоциаций, союзов), учебно-методических объединений, — сообщили в министерстве. — В ближайшей перспективе планируется обеспечить 100% охват востребованных профессий профессиональными стандартами. Ожидается, что наибольшая потребность будет формироваться в промышленности, строительстве, сельском хозяйстве и транспорте.

С учетом того, что с 2030 года применение профессиональных стандартов в системе трудовых отношений станет обязательным, приоритетом является обеспечение плавного перехода от квалификационных справочников к профессиональным стандартам и заблаговременное снижение рисков для работодателей и работников, связанных с изменением квалификационных требований.

Ранее мы писали, какие профессии будут востребованы в следующие 5 лет в Казахстане.