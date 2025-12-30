РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    09:19, 30 Декабрь 2025 | GMT +5

    Какие профессии будут востребованы в Казахстане: обновлены 132 профстандарта

    В 2025 году госорганами было разработано и актуализировано 132 профессиональных стандарта, которые охватили более 1,1 тысячи профессий, из них 600 — рабочие, передает агентство Kazinform со ссылкой на Минтруда и соцзащиты РК.

    Более 130 профстандартов разработали и пересмотрели госорганы в 2025 году
    Фото: Минтруда и соцзащиты РК

    В Реестре профессиональных стандартов на сегодня содержатся 864 профстандарта, которые охватывают более 4,5 тысячи профессий.

    Как сообщили в ведомстве, в 2025 году разработка и пересмотр профстандартов проводились с упором на рабочие профессии, а также с учетом влияния генеративного искусственного интеллекта и развития технологий на содержание труда и требования к специалистам.

    В новых профессиональных стандартах отражены такие востребованные профессии, как виртуальный проектировщик, цифровой проектировщик (BIM-специалист), оператор беспилотных авиационных систем, специалист по виртуальной и дополненной реальности (VR/AR), инспектор по кибербезопасности и другие.

    — Работу по определению необходимости разработки новых или пересмотру действующих профстандартов ведут более 50 отраслевых советов при заинтересованных государственных органах. В них входит свыше 900 человек, среди которых представители госорганов, работодателей, отраслевых объединений (ассоциаций, союзов), учебно-методических объединений, — сообщили в министерстве. — В ближайшей перспективе планируется обеспечить 100% охват востребованных профессий профессиональными стандартами. Ожидается, что наибольшая потребность будет формироваться в промышленности, строительстве, сельском хозяйстве и транспорте.

    С учетом того, что с 2030 года применение профессиональных стандартов в системе трудовых отношений станет обязательным, приоритетом является обеспечение плавного перехода от квалификационных справочников к профессиональным стандартам и заблаговременное снижение рисков для работодателей и работников, связанных с изменением квалификационных требований.

    Ранее мы писали, какие профессии будут востребованы в следующие 5 лет в Казахстане.

    Теги:
    Минтруда и соцзащиты РК Работа Общество Профессии
    Наталья Мосунова
    Наталья Мосунова
    Автор
    Сейчас читают