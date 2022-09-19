19 Сентября 2022, 14:23

Казахстан успешно воплощает свои рекомендации в сфере международного диалога – Еркин Тукумов

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Президент РК Касым-Жомарт Токаев примет участие в работе 77 сессии Генеральной ассамблеи ООН. На полях форума запланированы встречи с лидерами ряда стран, главами международных организаций, финансовых институтов США. Наряду с этим Глава государства встретится с руководителями транснациональных компаний, включая Boeing, Exxon Mobil, General Electrics, Wabtec, Microsoft, а также с представителями экспертных кругов.О том, какие вопросы будут обсуждаться в Нью-Йорке, нам расскажет гость МИА «Казинформ», директор Казахстанского института стратегических исследований при Президенте РК Еркин Тукумов.

- Еркин Валитханович, какова роль Казахстана в обеспечении глобальной безопасности, достижении целей Тысячелетия?

- Я думаю, что роль Казахстана важна. Мы, действительно, делаем много в этом направлении. Сейчас, наверное, рано говорить о каком-то большом прогрессе, но, мы на правильном пути. Поскольку, по крайней мере, понимаем важность этих целей.

Но, я бы хотел начать все-таки не с этого. Конечно, цели Тысячелетия очень важны, и преуменьшать их нельзя, но они в основном сконцентрированы в гуманитарной и экологической сфере, в сфере экономики. Это снижение детской смертности, борьба с бедностью и с инфекционными заболеваниями, что сейчас очень важно, особенно на фоне незавершившейся пандемии.

Мне кажется, что сейчас очень важно обсуждать вопросы глобальной безопасности с точки зрения вообще выживания рода человеческого. Потому что за три десятка лет с момента распада Советского Союза человечество вновь оказалось перед серьезным выбором. Это и вопросы соблюдения международного права, о котором много говорят, и мало что в этом направлении делается. Это и вопросы применения ядерного оружия. Это также и вопросы улучшения деятельности ООН, как единственной международной глобальной организации, ответственной за соблюдение всех норм международной безопасности. То, что традиционно лидеры всех стран собираются в конце сентября в Нью-Йорке, в штаб-квартире ООН для обсуждения вопросов международной безопасности, вопросов глобального потепления, важно для всей планеты.

Казахстан, безусловно, продолжит свои инициативы по ряду вопросов. Наша страна всегда была проактивным субъектом международных отношений, более того, мы не просто предлагаем, но и проводим в жизнь свои рекомендации, в том числе и в сфере международного диалога. Свидетельством тому недавно прошедший в Астане VII Съезд лидеров мировых и традиционных религий.

Казахстан, кроме того, не раз выдвигал инициативы в вопросах нераспространения ядерного оружия. Теперь, я думаю, пришло время подойти с новыми предложениями к решению этих вопросов, тем более, что наша страна имеет на это полное моральное право.

- Какие, по вашему мнению, будут выработаны на 77 сессии Генассамблеи полезные решения для всего человечества?

- Традиционно лидеры стран соберутся для обсуждения самых острых вопросов человечества. Что касается международной безопасности в этом году, конечно же, это вопросы, связанные с ситуацией в Украине. Это вопросы санкций. Главы государств будут говорить о продолжающейся пандемии, о нераспространении ядерного оружия. Обязательна тема целей Тысячелетия: необходимо уточнить, какие цели мы уже достигли, и к каким необходимо сделать дополнительные шаги для решения насущных вопросов человечества.

В любом случае нужен диалог. Для каких-то кардинальных решений необходима длительная дипломатическая работа, без которой в глобальной политике не бывает быстрых и эффективных решений. Сегодня главное - сохранить мир во многих точках планеты.

Насколько я знаю, на повестке дня - тридцатилетие принятия Декларации о правах меньшинств по всему миру. Это тоже очень важная тема. В эти дни здесь проходит Саммит по трансформации образования, который проводится в ответ на глобальный кризис в образовании. Как мы знаем, Казахстан уделяет огромное внимание вопросам образования. Уже какие-то шаги у нас определенно делаются.

В нашей стране теперь функционируют Министерство просвещения и Министерство науки и высшего образования. То есть, мы расставили правильные акценты для достижения стратегических целей в области образования, как ответственные члены международного сообщества, и будем в дальнейшем учитывать те рекомендации, которые будут вырабатываться на глобальной площадке.

ООН - это единственная сейчас доказавшая свою эффективность и востребованность международная глобальная организация. Поэтому, я думаю, какие-то важные решения, если не будут приняты, то хотя бы будут обсуждаться в этом направлении. Конечно, многие вопросы рассматриваются каждый год, но надо понимать, что этот год особенный с точки зрения глобальной безопасности.

- Какие направления многопланового партнерства Казахстана и США можно назвать эффективными и успешными?

- Я в этом году стал Представителем Гарвардского университета, и должен сказать, у нас растет определенное сообщество выпускников Гарварда. Я считаю, что очень важно использовать этот потенциал для развития Казахстана. Особенно сейчас, когда мы объявили и уже в процессе фундаментальных экономических, политических реформ. Если мы говорим об экономической и социальной модернизации, то опыт и знания, которые получили выпускники Гарвардского университета, других ведущих университетов мира, сейчас можно использовать для развития Казахстана.

Что касается взаимодействия между США и Казахстаном, то у нас на протяжении всего периода со дня обретения независимости были очень хорошие отношения, и в политической, и экономической, и в гуманитарной сферах. Мы развиваем отношения с США, прежде всего в целях наших национальных интересов. Самые большие инвестиции среди всех иностранных партнеров - это американские инвестиции. На нашем рынке присутствуют многие ключевые транснациональные корпорации. У нас хорошо развивается сотрудничество в области образования.

Продолжается обучение многих тысяч студентов, и не только по программе Болашак. Это придает большой импульс для развития нашей Родины. Я считаю, наше «новое золото» - это человеческий капитал, на развитие которого мы всегда уделяли и уделяем самое большое внимание.

Не будет человеческого капитала, невозможно будет провести реформы: ни экономические, ни политические, ни социальные. Президент Касым-Жомарт Токаев правильно сказал о том, что прежде всего нам нужно поменять сознание. Сознание как раз-таки начинается с образования. Но, конечно, надо развивать и экономические отношения. Мы же все понимаем, что Соединенные Штаты Америки были и остаются ведущей глобальной державой.

Это и новые технологии, потому важно открытие в нашей стране представительств технологических компаний, это и вопросы привлечения инвестиций в несырьевую сферу.

У нас, в принципе, есть что предложить, например, в области сельского хозяйства. Да, мир нуждается в продовольствии, как раз-таки, у нас имеется огромный неиспользованный производственный потенциал, а в Америке есть передовые технологии в этой сфере.

В вопросах развития политических отношений, я думаю, что визиты на высшем уровне должны способствовать улучшению качества двусторонних отношений. Нам нужно постараться вывести наши отношения на новый, более высокий уровень.

Нам надо развивать стратегические отношения между двумя странами. Думаю, это важно и для нас, и для Соединенных Штатов Америки.

Главное фото: signalng.com