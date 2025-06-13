Казахстан усиливает роль в коридоре «Север — Юг»: пропускная способность вырастет до 20 млн тонн в год

По словам директора департамента транспортной политики МТ РК Динмухамеда Сембаева, международный транспортный коридор «Север — Юг», соединяющий Россию с Ираном, странами Персидского залива и Индией (маршрут от Санкт-Петербурга до порта Мумбаи), становится одним из ключевых направлений транзитной политики Казахстана.

— Пропускная способность восточной ветки составляет 10 млн тонн, в том числе 6 млн тонн через ст. Болашак и 4 млн тонн через прикаспийские порты. Восточная ветка коридора «Казахстан-Туркменистан-Иран» (КТИ), функционирует с 2014 года. Для привлечения дополнительных грузопотоков по территории Казахстана действует скидка в размере 50% на транзитные грузы, — отметил он.

В целях дальнейшего развития маршрута подписана дорожная карта по синхронному развитию потенциала восточного маршрута международного транспортного коридора «Север — Юг» на 2024–2025 годы, проходящих по территориям Казахстана, России, Туркменистана, Ирана.

По его данным, железнодорожными администрациями Республики Казахстан, Российской Федерации и Туркменистана совместно проводится работа по реализации проекта «Единый логистический оператор на восточном маршруте международного транспортного коридора „Север — Юг“.

— Помимо этого, проводится работа по развитию приграничных станций в западных регионах Казахстана (Кандыагаш — Тобол, Никельтау — Алимбет, Шалкар — Бейнеу, Бейнеу — Мангистау), завершение которых планируется в следующем году. По итогам пропускная способность коридора достигнет 20 млн тонн в год, — добавил спикер.

Ранее мы писали, что объем грузоперевозок через Казахстан вырос на 7,1%.

Рост перевезенных грузов по Транскаспийскому международному маршруту повысился в 6 раз.