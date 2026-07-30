Казахстан усиливает профилактику в сфере ментального здоровья

В Казахстане меняется подход к охране ментального здоровья населения: акцент смещается с лечения последствий на профилактику, раннее выявление и сопровождение пациентов на всех этапах. Об этом в аналитическом обзоре TALDAU на телеканале Jibek Joly рассказал политолог Газиз Абишев, передает корреспондент агентства kazinform.

Как отмечается, данные меры предусмотрены новым комплексным планом по охране ментального здоровья на 2027–2030 годы, который был рассмотрен на совещании в Правительстве на прошлой неделе. По информации министра здравоохранения Акмарал Альназаровой, в настоящее время специализированную помощь оказывают две республиканские клиники, 20 региональных центров психического здоровья, 98 первичных центров и более 200 кабинетов психического здоровья в сельской местности.

— Этого недостаточно. Новый комплексный план предусматривает интеграцию специалистов по психическому здоровью в работу поликлиник, развитие ранней диагностики, цифровизацию маршрута пациента, укрепление кадрового потенциала и обновление инфраструктуры. Особое внимание будет уделено детям и подросткам, — отмечает политолог.

По словам Газиза Абишева, переход от лечения к профилактике является закономерным этапом развития системы. Он отметил, что в прошлом психологическая помощь оказывалась преимущественно в запущенных случаях, тогда как современные условия требуют системной работы с рисками и их предупреждения.

Эксперт подчеркнул, что в условиях информационного общества возрастает давление на психику человека, что требует более глубокого анализа и оценки рисков по отраслям и социально-демографическим группам. В частности, речь идет о выявлении факторов, влияющих на психологическое состояние работников различных сфер, а также о ранней диагностике кризисных состояний у детей и подростков.

— Для этого нужна актуальная аналитика с опорой на фундаментальные международные научные исследования. К примеру, у кого риск психологического срыва выше — у полицейских, учителей или шахтеров? Подобные исследования, занесенные в централизованную цифровую систему, если к ним применить методы искусственного интеллекта, позволят более эффективно реагировать на угрозы, — считает эксперт.

В целом, по его мнению, развитие профилактической психологии способно не только снизить социальное напряжение, но и дать значительный экономический эффект за счет сокращения потерь, связанных с ухудшением психического здоровья населения.

Также подчеркивается необходимость формирования регулируемого рынка психологических услуг.

— Тут нужно напомнить о принятом мажилисом законе, который ужесточает рынок психологических услуг. В соответствии с этим законом психологами смогут называться только дипломированные специалисты. Они не смогут выписывать лекарства, при этом будут обязаны следовать строгим нормам профессиональной этики, включая врачебную тайну и другие требования, — говорит Газиз Абишев.

Кроме того, в ряде развитых стран рассматриваются меры по ограничению доступа детей к социальным сетям в рамках политики защиты ментального здоровья, что также отражает глобальный тренд на усиление профилактики в данной сфере.

Ранее сообщалось, что по данным исследования, опубликованного в научном журнале The Lancet, психические расстройства стали наиболее распространенной причиной проблем со здоровьем, обогнав сердечно-сосудистые, рак и заболевания опорно-двигательного аппарата.