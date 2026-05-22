Психические расстройства обогнали рак и болезни сердца — The Lancet

По данным исследования, опубликованного в научном журнале The Lancet , психические расстройства стали наиболее распространенной причиной проблем со здоровьем, обогнав сердечно-сосудистые, рак и заболевания опорно-двигательного аппарата, передает агентство Kazinform.

Согласно результату исследования, проведенного учеными из Института показателей здоровья и оценки (США) и Университета Квинсленда (Австралия), число людей в мире с психическим расстройством с 1990 года увеличилось почти вдвое, и новые исследования показывают, что почти 1,2 млрд человек во всем мире страдают от психических заболеваний.

По оценкам, в 1990 году в мире насчитывалось 599 млн человек с психическим расстройством.

Спустя тридцать три года, в 2023 году, число случаев заболевания в мире оценивалось в 1,17 млрд.

Резкий рост числа психических расстройств за последние три десятилетия привел к тому, что в настоящее время на их долю приходится более 17 процентов всех случаев инвалидности в мире.

Самые распространенные диагнозы

Из 12 оцененных психических расстройств наиболее распространенными были тревожные расстройства и большое депрессивное расстройство.

Число случаев тревожных расстройств увеличилось со 182 млн в 1990 году до 470 млн в 2023 году, что составляет рост более чем на 47% с учетом прироста населения.

Число случаев тяжелых депрессивных расстройств увеличилось на 24%, со 102 млн в 1990 году до 236 млн в 2023 году.

Согласно исследованию «Глобальное бремя болезней», обе болезни оказались среди 20 ведущих причин утраченных лет жизни (DALY) в 152 из 204 стран, а их показатели достигли пика после пандемии COVID-19.

— Эти растущие тенденции могут отражать как сохраняющиеся последствия стресса, связанного с пандемией, так и долгосрочные структурные факторы, такие как бедность, отсутствие безопасности, насилие и снижение социальной сплоченности, — заявил автор доклада, доктор Дамиан Сантомауро.

Женщины и подростки чаще других страдают от психических проблем

Намного чаще подвержены психическим проблемам оказались женщины и молодые люди в возрасте от 15 до 19 лет.

— Наши исследования показывают, что бремя психических расстройств достигает пика среди подростков 15–19 лет, что является критическим периодом развития, способным формировать траектории в образовании, трудоустройстве и отношениях, — сотметила соавтор исследования, доктор Ализе Феррар.

В отчете говорится, что по сравнению с мужчинами женщины имеют более низкую самооценку, чаще испытывают стыд за свое тело, а также сталкиваются с более высокими показателями домашнего и сексуального насилия.

Ранее сообщалось, что согласно исследованию, в Великобритании пандемия Covid-19 могла повлиять на умственную способность людей в возрасте 50 лет и старше.