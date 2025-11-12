РУ
    Казахстан усилит систему углеродного регулирования для перехода к «зеленой» экономике

    В Сенате обсудили перспективы развития системы углеродного регулирования, передает агентство Kazinform.

    Фото: Министерство энергетики РК

    В Сенате Парламента РК состоялось заседание круглого стола на тему «Перспективы развития системы углеродного регулирования в Республике Казахстан, включая использование углеродных офсетов для достижения целей по сокращению выбросов».

    Вице-министр энергетики Бакытжан Ильяс в своем выступлении отметил, что механизмы углеродного регулирования являются ключевым инструментом перехода Казахстана к углеродно-нейтральной экономике.

    — Особое внимание уделяется внедрению наилучших доступных технологий (НДТ) и снижению экологического воздействия объектов I категории. В этой связи утверждены 22 дорожные карты, предусматривающие технологические и компенсационные меры по снижению выбросов загрязняющих веществ и парниковых газов на энергетических объектах, — говорится в сообщении.

    Министерство энергетики также ведет работу по внедрению технологий улавливания, использования и хранения углерода (CCUS), а также по снижению выбросов метана.

    Национальный план распределения углеродных квот на 2022–2025 годы предусматривает ежегодное снижение выбросов на 1,5%. В проекте нового плана на 2026–2030 годы заложено сокращение выбросов на 10,2–22,9% от уровня 2025 года.

    Бакытжан Ильяс подчеркнул, что развитие системы углеродного регулирования позволит Казахстану выполнить международные обязательства по Парижскому соглашению, а также повысить энергоэффективность и экологическую безопасность экономики.

    Ранее мы писали, что Казахстан ускоряет «зеленый» курс.

